Panorama

Zwei Tote und Verletzte bei Lorch: Geisterfahrerin verursacht tödlichen Unfall

Die Unfallstelle zeigt ein Bild der Verwüstung: Zwei Autos sind komplett zerstört. Bei einem Zusammenstoß reißt ein Falschfahrerin im Ostalbkreis einen Menschen mit in den Tod.

Eine Geisterfahrerin hat bei einem Unfall bei Lorch (Ostalbkreis) in Baden-Württemberg einen Menschen getötet und ist selbst gestorben. Zudem habe es bei dem Zusammenstoß am späten Sonntagnachmittag mehrere Verletzte gegeben, sagte ein Polizeisprecher.

Der Fahrerin - eine Rentnerin - sei falsch auf die Bundesstraße 29 eingebogen und dann frontal mit einem anderen Fahrzeug kollidiert, in dem ein junger Mann saß. Beide starben. Ob die Geisterfahrt Absicht oder ein Fehler war, war noch unklar. Die Unfallstelle zeigte ein Bild der Verwüstung, zwei Autos waren komplett zerstört. Rettungskräfte eilten für die aufwendige Bergung herbei, die Bundesstraße wurde in beide Richtungen komplett gesperrt.

Falschfahrer verursachen immer wieder Unfälle mit Toten und Verletzten. Vor wenigen Wochen verursachte ein Falschfahrer auf der Autobahn A3 in Nordrhein-Westfalen einen Unfall, bei dem er und ein anderer Mann starben. Der 47-Jährige hatte auf der Flucht vor der Polizei auf der Autobahn gewendet und war mit einem entgegenkommenden Fahrzeug frontal zusammengeprallt. Der Falschfahrer und der 29-jährige Fahrer des anderen Wagens waren sofort tot.

Im Oktober riss ein Geisterfahrer auf der Autobahn 43 im Ruhrgebiet zwei Menschen mit in den Tod. Der 36-Jährige war zunächst in Richtung Wuppertal unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Witten-Herbede und -Heven drehte der Bochumer dann und fuhr in die falsche Richtung.

Quelle: n-tv.de