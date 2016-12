Panorama

140 Kilo auf den Hals gestürzt: Gewichtheber stirbt auf Hantelbank

Das Gewicht hat Kyle Thompson bereits erfolgreich gestemmt. Doch an diesem Tag passiert beim Training das Unglück. Die Hantel stürzt ihm auf den Hals.

Beim Training ist ein Gewichtheber in den USA auf tragische Weise ums Leben gekommen. Beim Stemmen einer 140-Kilo-Hantel verlor Kyle Thompson die Kontrolle. Das Gerät fiel dem 22-Jährigen auf den Hals und zerquetschte diesen, wie mehrere US-Medien berichten.

Thompson erlag im Krankenhaus in Ankeny im US-Bundestaat Iowa seinen Verletzungen. Das Unglück ereignete sich während des sogenannten Bankdrückens. Dabei liegt der Sportler auf dem Rücken und stemmt das Gewicht. Einer seiner früheren Trainer wird bei wmur.com mit Worten zitiert, dass Thompson die 140 Kilogramm früher bereits erfolgreich gestemmt habe und deswegen wahrscheinlich keine Zweifel an seiner Leistungsfähigkeit gehabt habe. Thompson war Student an der Iowa State University

Den Unfall haben mehrere Menschen in der Halle beobachtet. Sie würden nun betreut, hieß es weiter. Der Vorfall ereignete sich bereits zu Wochenbeginn.

Quelle: n-tv.de