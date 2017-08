Panorama

Aus Sicherheitsgründen: Google-Chef sagt Sexismus-Forum ab

Mit seinem sexistischen "Manifest" tritt ein inzwischen gefeuerter Google-Mitarbeiter eine Debatte über die Diskriminierung von Frauen in der Tech-Branche los: Google-Chef Pichai will mit einem Forum die Offenheit bei dem Thema fördern. Doch das ist nicht so leicht.

Mitten in der Debatte über Sexismus bei Google hat der US-Internetkonzern eine für Freitag geplante Diskussionsveranstaltung zu dem Thema abgesagt. Konzernchef Sundar Pichai führte zur Begründung für die Absage Sicherheitsbedenken an. Auf ultrakonservativen Websites in den USA waren zuvor Informationen zu mehreren Mitarbeitern veröffentlicht worden, die auf dem Treffen Fragen stellen wollten.

"Wir werden einen besseren Weg finden, damit unsere Beschäftigten zusammenkommen und diese wichtigen Themen besprechen können", erklärte ein Unternehmenssprecher. Ein Google-Entwickler hatte vor wenigen Tagen mit einem sexistischen Schreiben über den geringen Anteil von Frauen in der Technologiebranche für Diskussionen gesorgt - und war deshalb entlassen worden.

James Damore hatte intern einen zehnseitigen Text veröffentlicht, in dem er unter anderem erklärte, Frauen seien biologisch eher veranlagt, sich mehr als Männer auf Gefühle und Emotionen statt Ideen zu fokussieren. Deshalb seien Männer erfolgreicher in der Tech-Branche und es sei ein Fehler, über Diversity-Initiativen mehr Frauen in die Unternehmen zu bringen.

Pichai will neue Veranstaltung planen

Das Unternehmen berief daraufhin die Diskussionsveranstaltung zu den Themen Diversität und freie Meinungsäußerung ein. "Wir hatten auf eine freimütige und offene Diskussion über das, was uns vorgeworfen wird, gehofft", eine Diskussion "die uns weiterbringt", schrieb Konzernchef Pichai. Er versprach, in den kommenden Tagen neue Vorschläge für eine Veranstaltung zu machen, "so dass sich jeder frei äußern kann".

Frauen sind in der Tech-Industrie nach wie vor in der Minderheit - insbesondere in Bereichen wie Software-Entwicklung. Betroffene klagten immer öfter über ein frauenfeindliches Klima in der Branche. Eine tiefgreifende Untersuchung nach Sexismus-Vorwürfen beim Fahrdienst-Vermittler Uber ergab schwere Defizite. Mehrere Start-up-Investoren mussten sich zudem zurückziehen, nachdem ihr unethisches Verhalten gegenüber Gründerinnen bekannt wurde.

Quelle: n-tv.de