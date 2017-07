Panorama

Rauch war extrem toxisch: Grenfell-Überlebende hat Cyanid-Vergiftung

Vor einem Monat flüchtet die Familie Gomes voller Verzweiflung durch das verrauchte Treppenhaus des brennenden Grenfell-Towers. Sie kommen gerade so mit dem Leben davon. Die Krankenunterlagen von Tochter Luana lassen ahnen, wie knapp das war.

Mindestens eine Überlebende des Infernos am Grenfell-Tower hat eine Cyanid-Vergiftung erlitten. Das berichtet die BBC unter Berufung auf ärztliche Dokumente aus dem King's College Hospital, in dem das Mädchen nach dem Feuer behandelt wurde. Die zwölfjährige Luana Gomes wohnte mit ihrer Familie im 21. Stock des Grenfell-Towers. Sowohl Luana, als auch ihre Schwester Megan und ihre Mutter Andreia erlitten bei dem Brand Rauchvergiftungen. Andreia Gomes war zu diesem Zeitpunkt im siebten Monat schwanger. Sie verlor ihr ungeborenes Kind.

Die Mutter und ihre Töchter wurden für mehrere Tage in ein künstliches Koma versetzt und mit einem Cyanid-Gegenmittel behandelt. Doch lediglich bei Luana erscheine die Diagnose Cyanid-Vergiftung in den Krankenunterlagen, so die BBC.

Familienvater Marcio Gomes berichtete, dass die Familie die Treppen hinunter geflüchtet war, als das Feuer um 4 Uhr morgens ihre Wohnung erreichte. Zu diesem Zeitpunkt sei das Treppenhaus bereits von dichtem Rauch gefüllt gewesen. Sie hätten große Schwierigkeiten gehabt, zu atmen. Auf ihrer panischen Flucht nach unten seien sie auf die Körper von Menschen getreten.

Cyanide hemmen die Atmungskette, so dass der eingeatmete Sauerstoff nicht mehr von den Zellen verarbeitet werden kann. Die Patienten ersticken sozusagen innerlich. Woher das giftige Gas stammt, ist der BBC zufolge noch unklar. Experten vermuten, dass die Plastikschaumisolierung des Gebäudes die Quelle gewesen sein könnte. Der aus Rohöl hergestellte Stoff setze bei seiner Verbrennung Kohlenmonoxid und Cyanwasserstoff frei.

Quelle: n-tv.de