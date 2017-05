Panorama

Hunderttausende Euro Schaden: Großbrand versetzt Bayreuth in Aufruhr

Eine schwarze Rauchwolke über der Stadt, stundenlanger Katastrophenalarm, 400 Helfer im Einsatz: Ein Großfeuer in einer Diskothek sorgt für Aufregung in Bayreuth. Mehrere Menschen werden verletzt.

Aufatmen in Bayreuth: Das Großfeuer in einer Diskothek ist am Morgen vollständig gelöscht worden. Der Katastrophenalarm, den die Stadt ausgerufen hatte, wurde aufgehoben, wie die Polizei mitteilte. Der Brand war am Donnerstagnachmittag wahrscheinlich durch pyrotechnische Arbeiten ausgelöst worden. Stundenlang waberte eine schwarze Rauchwolke über der oberfränkischen Stadt. Acht Menschen klagten über gereizte Atemwege und wurden von Sanitätern versorgt. Die beiden Arbeiter, die sich in der Diskothek aufhielten, als das Feuer ausbrach, kamen mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus.

Während des Einsatzes wurden Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren seit dem Nachmittag mit fast 400 Mann im Einsatz. Ein ganzer Gebäudetrakt wurde ein Raub der Flammen.

Der Sachschaden betrage wohl mehrere Hunderttausend Euro. Wie es zu dem Feuer kam, steht nicht abschließend fest. Erst wenn keine Gefahr mehr besteht, können die Brandermittler das Gebäude betreten. Näheres wollen Polizei und Stadt laut BR im Laufe des Tages bekanntgeben.

Quelle: n-tv.de