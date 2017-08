Panorama

Bis zu 200 Beteiligte?: Gruppenschlägerei in Göttingen

Noch ist die Sache für die Polizei unklar: Im niedersächsischen Göttingen werden die Beamten zu einer Massenschlägerei gerufen. Merkwürdig ist, dass es anscheinend keine Verletzten gibt.

Eine Schlägerei in der Göttinger Innenstadt mit etlichen Beteiligten hat für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. "Die Sache ist noch ziemlich unübersichtlich", sagte ein Polizeisprecher. "Fest steht bisher, dass am Sonntagabend zwei große Personengruppen unterschiedlicher Herkunft aufeinander losgingen."

Die FAZ zitiert einen Polizeisprecher damit, dass es sich bei den Männern um ortsansässige Syrer und Libanesen handele. Bis zu 200 Menschen hätten die Beamten auf dem Areal angetroffen. Die meisten hätten dem Treiben jedoch nur zugesehen.

Die Polizei rückte mit 25 Einsatzkräften an. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, hatte sich ein Großteil der Beteiligten jedoch bereits entfernt. "Ein Beteiligter wurde in Gewahrsam genommen", sagte der Sprecher. Dieser ist inzwischen aber wieder auf freiem Fuß. Verletzte habe es wohl nicht gegeben. Mehr Details waren zunächst nicht bekannt. Nach rund drei Stunden war der Einsatz beendet.

Quelle: n-tv.de