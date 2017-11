Panorama

Prozess um WM-Titel: Haben Bridge-Opas betrügerisch gehustet?

Vor vier Jahren holt eine deutsche Seniorenmannschaft den Weltmeister-Titel im Bridge. Doch kurz darauf wird ihnen der Titel wieder aberkannt. Nur wird vor Gericht gestritten. Es geht auch um die Ehre.

Michael Elinescu ist empört. "Wir sind Weltklassespieler, das haben wir nicht nötig", sagt der 66-Jährige. "Das ist eine Hexenjagd. Die haben unseren Ruf total ruiniert." Der Arzt aus Ratingen im Rheinland kämpft vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht nicht nur um seinen Weltmeister-Titel im "Karten-Schach", wie Bridge genannt wird, sondern auch um seine Ehre.

Der Titel war ihm einige Monate nach der WM 2013 auf der indonesischen Insel Bali aberkannt worden. Angeblich hätten er und sein Partner, der Arzt Entscho Wladow, sich mit einem Husten-Code regelwidrig abgesprochen. Der Deutsche Bridge-Verband schloss sich der Ansicht des Weltverbandes an: Die "deutschen Doktoren", wie die Mediziner in der Szene genannt werden, hätten betrogen.

Dem deutschen Verband war die Sache sehr unangenehm: Auch der damalige Verbandspräsident und Jurist Ulrich Wenning war im WM-Team, musste seinen Titel ebenfalls zurückgeben und sprach vom "größten Skandal in der Geschichte des deutschen Bridge-Verbandes". Doch Elinescu weist dies auch vier Jahre später energisch zurück und vermutet eine Verschwörung von US-Profis und ihrer damaligen reichen Sponsorin.

Manipulierte Beweise?

Zwei Gutachten belegten inzwischen klar, dass die präsentierten Aufnahmen des Geschehens im Finale gegen die USA manipuliert worden seien, behauptet er. "Ich kann mich nicht erinnern, auch nur einmal gehustet zu haben. Vier Monate haben die gebraucht, um die Aufnahmen zu manipulieren", sagt Elinescu der Deutschen Presse-Agentur. Der deutsche Verband habe sich dem Weltverband dann einfach angeschlossen, ohne eigene Untersuchung.

Im deutschen Verband habe man sich zuvor Feinde gemacht, sei unbeliebt gewesen, räumt Elinescu ein. "Mein Partner ist temperamentvoll." Die Husten-Affäre sei eine Gelegenheit gewesen, ihn und den 75-jährigen Wladow aus dem Weg zu räumen.

Von den Verbänden wird die Sache anders dargestellt: Die lange Zeit bis zur Aberkennung des Titels sei vergangen, um ganz sicher zu gehen. Erst als das deutsche Duo bei einem weiteren Turnier erneut den Husten-Code verwendet habe, sei man zur Tat geschritten. Worin sich beide Seiten einig sind: Draußen war es während der WM heiß und schwül auf Bali, nicht so im Hotel, in dem die Weltmeisterschaft stattfand. "Die Klimaanlage hat die tropischen Temperaturen stark runtergekühlt, viele waren erkältet", berichtet der aktuelle Präsident des deutschen Bridge-Verbandes, Kai-Ulrich Benthack. Er betont aber auch: "Wir sind nicht Weltklasse im Bridge."

Disziplinarkommissionen der internationalen und nationalen Bridge-Verbände hatten gegen Elinescu und Wladow als Paar ein lebenslanges Teilnahmeverbot an internationalen Turnieren verhängt sowie gegen jeden Spieler ein zehnjähriges Einzelverbot. Dagegen hatte das Duo geklagt und vor dem Landgericht Köln einen Teilerfolg gegen den deutschen Verband erzielt: Die Sanktionen seien zu hart. Nun werden die Vorgänge auf Bali zum Fall für den renommierten Kartellrichter Prof. Jürgen Kühnen in Düsseldorf. Ob er sich in Regelwerk und Etikette des Bridge-Spiels eingearbeitet hat, wird von beiden Seiten gespannt beobachtet.

Quelle: n-tv.de