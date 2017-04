Panorama

In jeder Stufe zwei Messer: Häusliche Gewalt in einem Bild

Körperliche und psychische Misshandlungen in Beziehungen spielen sich meist hinter verschlossenen Türen ab. Doch manchmal ist ein Blick hinter die Fassade möglich und offenbart die gruselige Realität.

Oft sind die Spuren einer gewalttätigen Beziehung für Menschen außerhalb kaum sichtbar. Blaue Augen werden mit Makeup überschminkt, Verletzungen unter Kleidung versteckt, Angst hinter einer freundlichen Fassade verborgen.

Doch manchmal zeigt ein einziges Bild das ganze Grauen. So ging es Polizisten in Großbritannien, die zu einem Einsatz wegen häuslicher Gewalt gerufen wurden. Inspektor Jack Rowlands twitterte das Bild, das sich seinen Kollegen vor einigen Wochen bei ihrem Eintritt in ein Haus in Isleworth bot. Es zeigt eine Treppe, in der insgesamt 21 Messer stecken. Auf jeder Stufe mindestens eins, auf manchen rechts und links eins. Vom Rest des Hauses oder der Wohnung ist nichts zu sehen, nur eine weiße, ein bisschen abgeschabte Treppe und die allesamt großen Messer, manche mit silbernem andere mit schwarzem Griff.

Selbst für die Beamten, die bei ihren Einsätzen häufig Brutalität und Gewalt sehen, war dieser Anblick zutiefst verstörend. Ein 42-jähriger Mann wurde bei dem Einsatz festgenommen. Ihm droht nun ein Prozess. Wer die Polizei gerufen hatte und um welche Taten es genau ging, wurde nicht mitgeteilt. Die Polizisten zeigten sich jedoch in dem Tweet überzeugt, dass sie damit ein Leben gerettet haben.

Der Tweet wurde hunderte Male geteilt, viele User zeigten sich entsetzt über das Ausmaß allein der psychischen Gewalt, das der tägliche Weg auf dieser Treppe bedeutet haben muss. Rowland sagte, das Bild habe bei vielen einen regelrechten Schock ausgelöst. Es wecke das Bewusstsein für die Existenz häuslicher Gewalt und hoffentlich auch die Erkenntnis, dass dagegen viel mehr als bisher getan werden müsse.

Quelle: n-tv.de