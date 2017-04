Panorama

Australier überlebt Attacke: Hai beißt Boot kaputt

Ein Kajak-Sportler überlebt eine Hai-Attacke vor der australischen Küste. Bis Hilfe naht, muss sich der Mann allerdings fast eine Dreiviertelstunde an die Überreste seines Bootes klammern.

Bange Minuten im Meer: Nach einer Hai-Attacke auf sein Kajak hat sich ein Australier 40 Minuten lang an die Überreste seines Sportgeräts geklammert, bevor er gerettet wurde. Gavin Kleidon war am Sonntag zu einer gemütlichen Kajak-Tour in der Moreton-Bucht nahe Brisbane im Nordosten Australiens unterwegs, als der Hai plötzlich von hinten angriff.

"Ich sah, wie der hintere Teil meines Bootes davon trieb und wusste sofort, was passiert war", sagte Kleidon dem Sender ABC. Er habe dann versucht, in die Überreste seines Kajaks zu klettern, das jedoch rasch sank. Auch sein Paddel war bei dem Angriff davongetrieben. Kleidon klammerte sich an den Rest seines Bootes, fingerte sein Handy aus der wasserfesten Hülle und alarmierte die Rettungskräfte.

Dank einiger markanter Punkte an der Küste konnte er glücklicherweise recht genaue Angaben dazu machen, wo er sich befand. Dennoch musste Kleidon rund 40 Minuten im Wasser ausharren, bis ein Boot der Wasserschutzpolizei ihn erreichte. Er sei "sehr nervös" gewesen, weil er nicht wusste, ob der Hai noch in der Nähe war, sagte er nach seiner Rettung.

Hai verirrt sich in Pool

Aus Angst vor Haien steigen viele Schwimmer an australischen Stränden nur mit Vorsicht ins Wasser. Vor wenigen Tagen tauchte ein Hai sogar in einem Swimmingpool auf. Das junge Tier - zum Glück nur etwa 90 Zentimeter lang - wurde an Sydneys Palm Beach aus einem öffentlichen Pool gefischt, der direkt am Meer liegt. Vermutet wurde, dass der Hai mit der Flut in den Pool gespült wurde.

Nach Angaben der Behörden bestand für die Schwimmer jedoch keine Gefahr. Eine von ihnen, Rita Kluge, sagte: "Offenbar hatte er mehr Angst vor uns als wir vor ihm. Die Anwohnerin Jennifer Hill drehte in dem Pool sogar einige Runden, ohne dass ihr der Hai auffiel. Erst ein anderer Schwimmer habe das Tier entdeckt. "Er wollte gerade ins Wasser. Er hat nach unten geguckt und wieder hoch und dann gesagt: "Da ist ein Hai."" Der Raubfisch wurde ohne größere Mühe mit einem Netz eingefangen und wieder im offenen Meer ausgesetzt.

Quelle: n-tv.de