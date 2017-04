Panorama

Briefe für den Osterhasen: Hanni Hase im Dauerstress

Den Osterhasen gibt es nicht? Und ob! Hanni Hase ist aus Fleisch und Blut, 78 Jahre alt, hat einen kleinen weißen Bart und zehn fleißige Helfer. Wer Hanni Hase schreibt, wird überrascht.

Zwei Wochen vor Ostern hat Hanni Hase im niedersächsischen Ostereistedt schon mehr als 13.000 Briefe erhalten. Im Osterhasenbüro herrscht Hochbetrieb. Täglich kommen 1000 und mehr dazu.

Bis eine Woche vor dem Fest können Kinder ihre Briefe an den Osterhasen schicken und sie bekommen noch rechtzeitig eine Antwort, sagte die Sprecherin der Aktion der Deutschen Post, Maike Wintjen. Zurück komme eine Hasengeschichte und eine kleine Überraschung.

Vor einem Jahr erreichten rund 30.000 Briefe den Osterhasen, 2014 waren es sogar 37.000, viele von ihnen aus dem Ausland. Viele schicken selbstgemalte Bilder mit. Per Mail ist das Langohr nicht zu erreichen. "Man muss zu Papier und Stift greifen", sagte Wintjen. Seit 18 Jahren leitet Hans-Hermann Dunker das Osterhasenpostamt. Der pensionierte Postler hat bis zu zehn Helfer. Das Osterhasenbüro gibt es seit 35 Jahren.

Das Osterhasenbüro in Ostereistedt mit der idyllischen Adresse Am Waldrand 12 findet man dort nicht. Es ist eine Fantasieadresse - doch der Postbote weiß, wo er die Briefe abliefern muss. Seit einiger Zeit kann man auch an den Osterhasen Olli und seine Frau Lotti Langohr in der sächsischen Region Oberlausitz schreiben. In Osterhausen, das zur Stadt Eisleben in Sachsen-Anhalt gehört, gibt es ebenfalls eine Osterpost-Filiale.

Kinder können an den Osterhasen unter folgenden Adressen schreiben:

Hanni Hase

Am Waldrand 12

27404 Ostereistedt

oder an das

Oberlausitzer Osterhasenpostamt

Viebigstr. 1

02782 Seifhennersdorf

Quelle: n-tv.de