Fataler Luftzug: Heather wird von einer Tür erschlagen

Von der Mutter verstoßen und dann von Hand aufgepäppelt: Doch die Geschichte des kleinen Äffchens Heather hat kein Happy End. Ein offenes Fenster, eine zufallende Tür und ganz viel Pech spielen eine Rolle.

Drama im Thüringer Affenwald Straußberg: Katta-Äffchen Heather ist tot. Wie der MDR berichtet, lief das kleine Äffchen seinem Pfleger hinterher, als der sein Büro verließ. Der bemerkte davon jedoch nichts. Ein Windstoß habe dann die Tür zu knallen lassen - die das kleine Tier erwischte. Der Schlag verletzte die kleine Heather tödlich am Kopf. Das Äffchen war nach der Geburt von seiner Mutter verstoßen worden. Ein Pfleger zog das Tierchen mit der Flasche groß.

Der Fall erinnert in tragischer Weise entfernt an das Schicksal des ohrlosen Hasen im sächsischen Limbach-Oberfrohna. Das Tier sollte in Anlehnung an Schauspieler Til Schweiger - Hauptdarsteller im Film "Keinohrhase" - auf den Namen Til getauft werden. Doch der unvorsichtige Schritt eines Kameramannes beendete das Leben des nur wenige Wochen alten Tieres unerwartet.

