Panorama

Überflutungen und Staus: Heftige Regenfälle treffen Berlin

Innerhalb weniger Minuten öffnet der Himmel über der Hauptstadt seine Schleusen. Die Stadtautobahn wird stellenweise gesperrt. Ein U-Bahnhof steht unter Wasser. Und Flüge werden umgeleitet.

In Berlin und Brandenburg haben heftige und teils ergiebige Regenfälle für Verkehrsbehinderungen und kleinere Überschwemmungen gesorgt. Die Feuerwehr in der Hauptstadt hatte kurz nach den am Mittag einsetzenden Niederschlägen vorsorglich den Ausnahmezustand ausgerufen. Lokale Medien berichteten, dass die Stadtautobahn A100 an einer Stelle überflutet worden sei. Der Deutsche Wetterdienst hatte zuvor Unwetterwarnungen ausgegeben.

"Wir haben schon 200 wetterbedingte Einsätze, zahlreiche Freiwillige Feuerwehren werden alarmiert", twitterte die Feuerwehr. Sie empfahl: "Bekämpfen Sie kleinere Wasserschäden selbst." Die Berliner Flughäfen hatten zwischenzeitlich nach eigenen Angaben Probleme bei der Abfertigung von Maschinen. Zudem wurden einige Flüge umgeleitet. Der U-Bahnhof Spichernstraße in Wilmersdorf wurde wegen eines Wassereinbruchs gesperrt, wie die Berliner Verkehrsbetriebe mitteilten. Regenwasser war bis auf den Bahnsteig hinuntergelaufen.

Unterdessen führten heftige Gewitter mit Starkregen und Hagel in Polen zu Stromausfällen. Etwa 30.000 Haushalte waren am Donnerstag ohne Strom, wie das Sicherheitszentrum der Regierung (RCB) mitteilte. Am stärksten traf es demnach die Wojewodschaft Mazowieckie in Zentralpolen.

Vielerorts wurden Bäume herausgerissen und Keller geflutet. Tausende Feuerwehrmänner waren Behördenangaben zufolge im Einsatz und beseitigten die Schäden. Angaben zu Verletzen gab es zunächst keine. Das Sicherheitszentrum warnte vor allem in Westpolen vor weiteren Gewittern und riet Anwohnern, möglichst in ihren Häusern zu bleiben.

Quelle: n-tv.de