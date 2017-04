Panorama

Notfall am Bahnübergang: Helfer zerren Ohnmächtige vom Gleis

Albtraumhafte Szene an einem Bahnübergang westlich von Bremen: Mitten auf den Gleisen bleibt eine Frau reglos liegen - unmittelbar vor einer mit schrillen Warnpfiffen heranrasenden Lok. Zwei Passanten eilen der Verunglückten zu Hilfe.

Eine 65-jährige Frau ist in Niedersachsen direkt auf einem Bahnübergang zusammengebrochen und im letzten Moment von Passanten vor einem herannahenden Zug gerettet worden. Die Frau sackte am Sonntagabend auf einem Übergang in Bockholzberg in der Gemeinde Ganderkesee westlich von Bremen zusammen und blieb regungslos liegen, wie die Bundespolizei mitteilte. Eine 43-jährige Passantin und ein bislang unbekannter junger Mann konnten sie gerade noch rechtzeitig von den Gleisen ziehen.

Der Lokführer der sich mit 140 Stundenkilometern fahrenden Nordwestbahn sah die Frau, leitete eine Notbremsung ein und machte mit Pfeifsignalen auf die Situation aufmerksam. Offenbar reichte der zur Verfügung stehende Bremsweg jedoch nicht aus, die heranrollende Bahn rechtzeitig vor der Gefahrenstelle zum Halten zu bringen.

Wie die in der Region erscheinende "Nordwest-Zeitung" berichtet, wäre die Frau vom Zug überrollt worden, wenn sie nicht "im letzten Moment" vom Bahnübergang gerettet worden wäre. Die Insassen des Zuges und der Lokführer seien mit dem Schrecken davongekommen, hieß es.

"Vorbildliches Verhalten"

Auch die 65-Jährige überstand den Vorfall unbeschadet: Sie erwachte offenbar kurz darauf von ihrer kurzer Ohnmacht. Ihre Retterin fuhr sie lokalen Medienberichten nach Hause. Die Polizei in Oldenburg leitete dennoch ein Ermittlungsverfahren ein, um zu klären, wie es zu dem Vorfall an dem mit Schranken und Signalanlage ausgestatteten Bahnübergang kommen konnte.

In diesem Zusammenhang wird auch der bislang unbekannte junge Mann gesucht. Er gilt als wichtiger Zeuge. "Das war ein vorbildliches Verhalten", zitierte die "Nordwest-Zeitung" einen Sprecher der Bundespolizei. An der Unfallstelle queren eine Straße und zwei Fußgängerwege insgesamt drei Gleise.

Quelle: n-tv.de