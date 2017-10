Panorama

Herbststurm zieht nach Osten ab: "Herwart" wütet stärker als erwartet

Mit "Herwart" zieht der zweite schwere Herbststurm innerhalb weniger Wochen über Deutschland hinweg - und sorgt vor allem im Norden und Osten für Chaos. In Hamburg fällt die Sturmflut schwerer aus als erwartet. Und selbst am Frankfurter Flughafen kämpft man mit Böen.

Das Sturmtief "Herwart" hat im Norden und Osten Deutschland unerwartet heftig gewütet: Allein die Hamburger Feuerwehr musste bis zum Morgen 550 Mal ausrücken. Auch in den Kreisen Pinneberg, Dithmarschen und Steinburg kam die Feuerwehr bisher auf insgesamt 230 Einsätze. Der Sturm habe zahlreiche Bäume auf Straßen, Wege, Fahrzeuge und Häuser gekippt. Mittlerweile würden die Orkanböen nachlassen, was die Einsätze der Feuerwehr erheblich erleichtere, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Mindestens fünf Menschen wurden verletzt. In Berlin wurde ein Fußgänger von einem umgekippten Baugerüst schwer verletzt. In Sachsen-Anhalt erlitt eine Autofahrerin leichte Verletzungen, als sie mit ihrem Wagen gegen einen Baum prallte, der auf die Straße gestürzt war. In Nordfriesland überschlug sich ein Autofahrer beim Ausweichen vor umgestürzten Ästen und verletzte sich. Und auf der A20 bei Bad Doberan rutschten Autos auf einer fünf Zentimeter dicken Hageldecke aus. Dabei verletzten sich zwei Menschen.

Laut n-tv Wetterexperte Björn Alexander hat der Sturm seinen Höhepunkt überschritten und zieht nun nach Osten ab. Insgesamt sei "Herwart" stärker ausgefallen als erwartet und habe vor allem an der Nordsee Sturmtief "Xavier" vom 5. Oktober noch übertroffen, so Alexander. In Hamburg war für den Vormittag eine Sturmflut erwartet worden - doch die befürchteten Pegelstände von 2,50 Meter wurden weit überschritten. "Mit etwa 3,30 Meter über dem mittleren Hochwasser war es in Hamburg eine schwere Sturmflut", erklärte der Meteorologe.

Auch Urlaubsregion Ostsee betroffen

Im Bereich der Hafencity liefen Tiefgaragen voll, auch am überfluteten Fischmarkt und von der Strandallee in Blankenese mussten Fahrzeuge geborgen werden. Wegen des Sturms hatten die Einsatzkräfte mit zahlreichen umgestürzten Bäume, Baugerüsten und Dachteilen zu kämpfen. In Hamburg-Altengamme musste die Feuewehr eine Kuhherde aus dem Hochwasser retten.

Auch Mecklenburg-Vorpommern war stark von dem Sturmtief betroffen. In Greifswald wurde nach Angaben der Polizei ein Haus durch einen umgestürzten Baum teilweise zerstört. In den Urlaubsorten Zinnowitz und Heringsdorf auf Usedom wurden Autos durch umgestürzte Bäume beschädigt. Das Polizeipräsidium Rostock meldete über 51 umgestürzte Bäume, die teilweise Straßen blockieren. Auch Mülltonnen und Verkehrszeichen lagen auf den Straßen.

Auf dem höchsten Berg Norddeutschlands, dem Brocken, wurde laut Wetterbeobachtern zwischen fünf und sechs Uhr die höchste Windgeschwindigkeit mit 173 Stundenkilometern gemessen. "Bis 150 Stundenkilometer ist es noch lustig, aber an die 180 wird es wirklich ungemütlich", sagte Marc Kinkeldey.Dazu kamen Temperaturen um null Grad. Auch die ersten Schneeschauer gingen durch.

Airbus kann nicht in Frankfurt landen

Die Deutsche Bahn hatte den Zugverkehr schon am Morgen in weiten Teilen Deutschlands eingestellt. Wegen "Herwart" verkehren auf vielen Linien in Nord- und Mitteldeutschland nach wie vor keine Züge. Betroffen sind Strecken in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Züge aus anderen Regionen in diese Gebiete endeten vorzeitig. Aber auch in Hessen sorgte der Sturm für Verkehrsbehinderungen.

Wegen starker Windböen in Frankfurt musste ein Airbus A380 der Lufthansa außerplanmäßig in Stuttgart landen. Nachdem die aus Houston in den USA kommende Maschine einige Zeit über dem Flughafen in Frankfurt gekreist war, entschied sich der Kapitän zur Sicherheitslandung in der baden-württembergischen Landeshauptstadt - auch weil Treibstoff knapp wurde. Ein Sprecher des Flughafens Stuttgart sagte, das Flugzeug sei sicher gelandet. Ein Sprecher der Lufthansa bestätigte das ebenfalls.

Nach Angaben des Deutschen Bahn soll sich die Lage im Laufe des Sonntags allmählich entspannen. Aber insbesondere für die Küsten sowie die Mittelgebirge und den Alpen waren demnach noch orkanartige Böen zu erwarten. "Der Sturm lässt zwar nun deutlich nach", erklärte Björn Alexander, "vor allem im Norden und Osten ist aber von Waldspaziergängen abzuraten, da abgebrochene Äste oder halb umgestürzte Bäume noch eine Gefahr darstellen können."

Quelle: n-tv.de