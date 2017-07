Panorama

Regen und Überschwemmungen: Himmel entlädt sich über Köln und Düsseldorf

Auf die Hitze folgt verlässlich die Abkühlung. Am nachmittag erreichen die ersten Unwetter den Westen Deutschlands. betroffen sind zunächst die Rheinstädte in NRW. Straßen werden überflutet, Keller laufen voll.

Die ersten der angekündigten Unwetter habe den Westen Deutschlands erreicht. Betroffen war zunächst die Region um Köln und Düsseldorf. In der Domstadt etwa sorgten kräftige Regenschauer für Überflutungen. Die Feuerwehr wurde zu mehr als 550 Einsätzen gerufen, wie ein Sprecher sagte. Zahlreiche Straßen standen unter Wasser. Selbst ein U-Bahnhof lief voll. Busse und Bahnen in Köln hatten nach Angaben eines Sprechers der Verkehrsbetriebe Verspätungen von bis zu 40 Minuten.

Im Hauptbahnhof tropfte es Augenzeugen zufolge durch die Decke in die Halle. Ursache war nach Angaben einer Bahnsprecherin ein verstopfter Abfluss. Am Flughafen Köln/Bonn wurde der Flugbetrieb für 90 Minuten unterbrochen. Insgesamt 15 Flüge starteten verspätet, bei 14 Flügen verzögerte sich die Landung. Ein Flug nach München wurde gestrichen. Auf der Bahnstrecke von Bonn in Richtung Koblenz stürzte ein Baum auf die Oberleitung. Die Folge waren Zugausfälle und Verspätungen.

In Düsseldorf war die Rheinkirmes wegen einer Unwetterwarnung unterbrochen worden. Kurz darauf setzte ein Gewitter über dem Volksfest - einem der vier größten in Deutschland - ein. In Mönchengladbach wurde ein Radfahrer von einem abbrechenden Baum schwer verletzt; sonst gab es keine Meldungen über Verletzte.

Das Unwetter folgt der Hitze im Tagesverlauf. Erwartet worden war der bislang heißeste Tag des Jahres - mit lokal bis zu 35 Grad Celsius. Die Gewitterzellen ziehen weiter Richtung Osten.

Quelle: n-tv.de