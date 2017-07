Panorama

Video wird Internet-Hit: Hund rettet Rehkitz aus dem Meer

Ein Golden Retriever begeistert gerade viele Menschen im Netz. Ein millionenfach geklicktes Video zeigt, wie ein Hund ein geschwächtes Rehkitz aus dem Wasser zieht und auch an Land nicht von ihm ablässt.

Ein Hund hat ein drei Monate altes Rehkitz aus dem Meer gerettet. Der Golden Retriever mit dem Namen Storm sei am Wochenende vor Port Jefferson Harbor in Long Island bei New York geschwommen, berichteten zahlreiche US-Medien. Plötzlich habe der Hund ein verirrtes Rehkitz entdeckt, es am Nacken gepackt und an den Strand gebracht.

Das Herrchen des Hundes, Mark Freeley, veröffentlichte am Samstag ein Video von der Aktion. Es wurde mittlerweile millionenfach angeklickt. Das Video zeigt, wie Storm Richtung Ufer schwimmt und dabei etwas im Maul hat. Dann erkennt man, dass es der Kopf des Rehs ist, das er an Land zieht. Zum Schluss schiebt der Hund das Reh noch regelrecht mit seinem Kopf an den Strand. Dann läuft das Rehkitz ein paar Meter, der Hund holt es aber ein und das offenbar völlig erschöpfte Reh bleibt liegen. Immer wieder stupst der Hund das Rehkitz mit seiner Schnauze und Pfoten an.

Das Rehkitz hat überlebt. Es befindet sich inzwischen in einem Tierheim. Und zwar in dem, aus dem einst Storm geholt wurde. Es gehe den Reh gut, teilte die Strong Island Animal Rescue League via Facebook mit. Um das zu unterstreichen, postete Freeley ein weiteres Video von dem Reh, das in einer Art Stall auf einer Decke liegt.

Quelle: n-tv.de