Eine Bank für Gian Piero: Ikea macht Italienern Versöhnungsangebot

Italien verliert gegen Schweden und fährt nicht zur WM. Da kann man als Italiener schon mal sauer werden auf alles Schwedische, sogar auf Ikea. Doch der Möbelladen zeigt sich verständnisvoll.

Das Verhältnis zwischen Schweden und Italienern ist gerade ein wenig angespannt, nachdem die schwedische Nationalmannschaft den mehrfachen Weltmeister überraschend geschlagen und damit das Aus für Italien für die WM in Russland besiegelt hatte. Während die Schweden also die größte Sensation ihrer Fußballgeschichte feierten, flossen bei den Italienern bittere Tränen.

Auch deshalb tun sich die Italiener gerade schwer mit schwedischem Kulturgut wie Pippi Langstrumpf, Abba und auch mit Ikea. In den sozialen Medien kursiert #boicottikea, also der Aufruf, gerade nicht beim Möbelschweden einzukaufen. So könne man sich für die herbe Niederlage revanchieren.

Auf Facebook reagierte der Möbeldiscounter nun. Zu ihrer Bank Äpplärö schrieben die Schweden: "Per farci perdonare la panchina da Gian Piero la diamo noi." Übersetzt heißt das: "Um zu sagen, dass es uns leid tut, geben wir Gian Piero diese Bank." Ikea bezieht sich damit auf Gian Piero Ventura, den inzwischen ehemaligen Trainer der italienischen Nationalmannschaft. Dazu kommt noch der italienische Hashtag #ItaliaSvezia.

Bei Twitter revanchierten sich Italien-Fans mit der Abbildung der vier Weltmeisterpokale, die Italien bisher erringen konnte. Dazu gab es die bissige Bemerkung, dass es Schweden niemals so weit bringen werde, nicht mal, wenn die Pokale aus Holz wären. Andere verglichen die italienische Pizza mit dem schwedischen Pizzaschneider und kamen zu dem Schluss, die Pizza werde immer besser sein. Ein Kunde schlug eine Rabattaktion für italienische Kunden vor. Er brauche eine neue Kommode und 30 Prozent würden ihn schon trösten. Wahrscheinlich wird das Verhältnis also nicht lange getrübt sein.

Quelle: n-tv.de