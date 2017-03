Panorama

"Welcher Marcel?": Imbissbesitzer erkannte Marcel H. nicht

Es ist ein ruhiger Abend im "Thessaloniki Grill", bis ein junger Mann den Laden betritt. Er verwickelt den Besitzer in ein Gespräch, doch der kapiert zunächst nicht, dass er Marcel H. vor sich hat.

Der Besitzer des Schnellimbiss in Herne, in dem sich der mutmaßliche Kindermörder Marcel H. der Polizei stellte, hat den jungen Mann zunächst nicht erkannt. Der 19-Jährige sei um 20.10 Uhr in den Thessaloniki Grill gekommen, erzählte Georgios Chaitidis einem n-tv-Reporter.

"Er hat zu mir gesagt, bitte ruf die Polizei. Ich habe ihn anfangs nicht erkannt." Deshalb habe er nachgefragt. Daraufhin habe der junge Mann, der schwarze Kleidung trug, geantwortet: "Ich bin der Marcel." Doch der 56-jährige Ladeninhaber habe auch damit noch nichts anfangen können und gefragt, welcher Marcel denn?

Sein Bild sei doch überall. "Dann habe ich mich mit meinem Tablet an den Tisch gesetzt und habe im Internet nachgeguckt." Dort stieß er auf das Foto mit dem die Polizei nach Marcel H. suchte. Auf diesem Bild trug H. eine Brille. Also habe er gefragt: "Wo ist Deine Brille, du hast gar keine Brille?" Daraufhin habe ihm der 19-Jährige gesagt, er habe die Brille verloren, so Chaitidis.

Kurz danach kamen Beamte, um H. festzunehmen. Dabei verwies der junge Mann, der am Montag mutmaßlich den neunjährigen Jaden mit mehreren Messerstichen getötet hatte, auf einen Brand in der Nähe. Bei den Löscharbeiten wurde in der entsprechenden Wohnung eine weitere Leiche gefunden.

In Herne hängt inzwischen die Flagge vor dem Rathaus der Stadt auf halbmast. Herne wolle damit ein Zeichen des Mitgefühls und der Trauer um die beiden Opfer setzen, hieß es in einer Mitteilung der Stadt. Auch ein Kondolenzbuch werde ausgelegt, um den Bewohnern die Möglichkeit zu geben, ihre Anteilnahme zum Ausdruck zu bringen.

Quelle: n-tv.de