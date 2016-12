Panorama

Drei Jahre nach dem Unglück: Interesse an Schumacher ist ungebrochen

Von Solveig Bach

Er hat einen Facebook-, einen Instagram- und einen Twitter-Account, doch Neuigkeiten gibt es von Michael Schumacher nicht. Drei Jahre nach seinem verheerenden Sturz verläuft sein Leben im Verborgenen. Auch wenn seine Fans sich etwas anders wünschen.

Am 23. Dezember erscheinen auf Michael Schumachers Facebook-Seite Weihnachtsglückwünsche. "Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr" wünscht der mittlerweile 47-Jährige, illustriert wird das mit einem Bild. Es zeigt Schumacher bei einem Schlittenrennen in Madonna di Campiglio. Die Schlittenhunde haben rote Renntiernasen. Das Bild ist von 1999.

Drei Jahre sind inzwischen vergangen, seit Schumacher beim Skifahren in den französischen Alpen schwer stürzte und danach aus der Öffentlichkeit verschwand. Bei dem Sturz auf einen Felsen hatte der siebenmalige Formel-1-Weltmeister trotz eines Helmes ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten. Schumacher schwebte im Uniklinikum von Grenoble tagelang in Lebensgefahr, wochenlang wurde er im künstlichen Koma gehalten. Seit September 2014 ist er zuhause im Schweizerischen Gland.

Der zweifache Familienvater wird von der Öffentlichkeit abgeschirmt, die dennoch nicht müde wird, auf Neuigkeiten über seinen Zustand zu hoffen. Doch vor dem Jahrestag machte Schumachers Management erneut klar, man werde an der bisherigen Linie festhalten. "Michaels Gesundheit ist kein öffentliches Thema, und daher werden wir uns weiterhin dazu nicht äußern", stellte Schumachers Managerin Sabine Kehm klar: "Schon allein deswegen, weil wir die Privatsphäre von Michael so weit wie möglich schützen müssen."

"Schwierig zu verstehen"

Dass dies weiterhin angeraten ist, zeigt die Aufregung, die selbst geringfügige Äußerungen angeblicher Freunde oder tatsächlicher Weggefährten immer wieder auslösen. Als sein Freund Ross Brawn im November von "ermutigenden Anzeichen" bei Schumacher sprach, sah er sich kurz darauf genötigt, sich zu korrigieren. "Ich wurde so zitiert, dass sich sein Zustand verbessern würde, aber das war nicht so gemeint", stellt der 61-Jährige klar. "Die Familie hält seine Genesung privat. Das will ich respektieren. Ich will nichts über seinen Zustand sagen - außer, dass wir sehr, sehr hoffnungsvoll sind, Michael irgendwann in der Zukunft so zu sehen, wie wir ihn kennen."

Zuletzt wurden verschiedenen Verlagshäusern heimlich aufgenommene Fotos des früheren Formel-1-Weltmeister angeboten, gegen hohe Geldbeträge. Die Staatsanwaltschaft Offenburg bestätigte den Vorgang und Ermittlungen. Kehm zufolge wurde Anzeige erstattet. Von wem die Fotos stammten, ist völlig unklar.

Aus juristischer Sicht würde jede Aussage zum Gesundheitszustand den Umfang von Schumachers Privatsphäre "auf Dauer verringern", bekräftigt Kehm. Der ehemaligen Sprecherin und nun auch schon langjährigen Managerin des Formel-1-Weltmeisters fällt die Rolle zu, das Vorgehen immer wieder neu zu begründen. "Wir sind uns bewusst, dass das für manche Menschen schwierig zu verstehen ist, aber wir tun das in vollkommener Übereinstimmung mit Michaels Haltung und können uns nur für das Verständnis bedanken."

Um den Fans des Rekordchampions ein wenig entgegen zu kommen und auch die Plattform zum Austausch zu geben, sind in diesem Jahr ein Facebook-, ein Instagram- und ein Twitter-Account Schumachers online gegangen. Dahinter steht nicht Schumacher selbst, sondern Kehm, die mit ihrem Tema sämtliche Schumacher-Aktivitäten in den sozialen Medien steuert. Auch hier bleibt es dabei: Schumachers Gesundheitszustand ist Familiensache, stattdessen gibt es Bilder und Erinnerungen an frühere Triumphe und Erfolge.

Zudem laufen Ausstellungen mit Erinnerungsstücken aus der Karriere des erfolgreichsten Piloten der Formel 1 mit sieben Titeln und 91 Grand-Prix-Siegen. Der Tatsache, dass Schumacher noch nicht wieder in der Öffentlichkeit steht, kann man dabei genauso viel entnehmen, wie dem Hashtag, unter dem seit drei Jahren Schumacher-Meldungen in den sozialen Netzwerken kursieren. Es ist wohl auch die Aufgabe für den Ausnahmesportler im Neuen Jahr: #keepfigthing - kämpfe weiter.

Quelle: n-tv.de