Panorama

Fliegerbombe an der Autobahn: Italien bereitet Brenner-Sperrung vor

Ein gefährliches Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg löst in den Alpen ein größeres Verkehrschaos aus: Die Behörden in Südtirol kündigen für Sonntagmorgen die Sperrung einer der wichtigsten europäischen Nord-Süd-Verbindungen an.

Die Entschärfung einer Fliegerbombe macht in Südtirol umfangreiche Absperrungsmaßnahmen an einer der wichtigsten Verkehrsadern Europas erforderlich. Am Sonntag wollen sich Experten des Kampfmittelräumdienstes einem Sprengkörper nahe der für Italien-Urlauber wichtigen Brennerautobahn (A22) nähern.

Für die Arbeiten an der Bombe werden in den frühen Morgenstunden sicherheitshalber die Schnellstraße, die parallel verlaufende Brennerstaatsstraße (SS 12) sowie eine Landstraße (SS 508) für mehrere Stunden komplett abgeriegelt. Der Beginn der Sperrung zwischen Sterzing und Brixen ist für 6.30 Uhr vorgesehen. Laut Plan sollten die Maßnahmen bis etwa 9.45 Uhr andauern. In diesem Zeitraum sind die wichtigen Verbindungen im transalpinen Straßenverkehr komplett gesperrt.

Reisewelle aus NRW unterwegs

Die Sperrung erfolgt an einem Wochenende mit erwartungsgemäß starkem Reiseaufkommen. Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen ist es das erste Ferienwochenende. Auch aus den Niederlande und Skandinavien befinden sich voraussichtlich viele Reisende auf dem Weg in Richtung Süden.

Mit erheblichen Verkehrsbehinderungen sei zu rechnen, heißt es. Auch der Bahnverkehr zwischen Franzensfeste und Sterzing wird in dieser Zeit unterbrochen. Damit dürfen in diesem Zeitraum weder Personenzüge noch Frachtwaggons den Brennerpass überqueren.

Halbe Tonne Sprengstoff

Lokalen Medienberichten zufolge wurde der Sprengkörper, bei dem es sich um eine rund 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg handeln soll, bereits vor knapp einem Monat an der Einmündung eines kleineren Baches in den Fluss Eisack (italienisch: Fiume Isarco) entdeckt.

Im Umkreis von rund zwei Kilometern rund um den Fundort müssen etwa 700 Anwohner vorübergehend ihre Häuser verlassen, berichtete das regionale Nachrichtenportal "Stol.it". Während der Entschärfung wird zeitweise auch der Strom abgeschaltet.

Explosive Funde sind im Eisacktal nicht ungewöhnlich. "Wir zählen die Bomben, die in unserem Gemeindegebiet gefunden werden, gar nicht mehr", sagte der Bürgermeister von Freienfeld, Peter Faistnauer.

Quelle: n-tv.de