Staatliches Planspiel: Italien verschenkt Schloss und Villa - oder?

Von Andrea Affaticati, Mailand

Italiens Immobilienagentur stellt mehr als 100 Bauten zur Verfügung. Angesprochen werden junge Interessenten unter 40 Jahren. Doch so selbstlos wie das Unterfangen erscheinen mag, ist es dann doch nicht.

Wie heißt das so schön: "My home is my castle?". Klingt etwas abgedroschen, passt aber perfekt zum Projekt "Valore Paese - Cammini e Percorsi" (Wert des Landes - Fußwege und Wanderrouten), mit dem der Demanio, Italiens staatliche Immobilienagentur, 103 Gebäude willigen und investitionsstarken Interessenten kostenlos überlassen möchte. Die Ausschreibung soll noch im Laufe des Sommers erfolgen.

Wobei, die Sache mit dem "castle" nicht wortwörtlich zu verstehen ist, auch wenn das Reisemagazin "Dove" unlängst titelte: "Wer nicht älter als 40 ist, auf den wartet ein gratis Schloss gratis." Unter den ausgewählten Bauten, finden sich zwar auch einige Schlösser, wie das im Friaul gelegene Castello Alimonda aus dem 19. Jahrhundert oder die in der mittelitalienischen Region Marche gelegene Burgfestung Castello di Montefiore aus dem 13. Jahrhundert. Und auch Villen stehen zur Übernahme bereit. Doch wer jetzt an die prunkvollen im Veneto denkt, vom berühmten Renaissance Architekten Andrea Palladio entworfen, der muss dann doch kürzer treten.

Lagerhaus in der Lagune von Venedig

Denn der Großteil der vom Demanio zur Verfügung gestellten Objekten ist viel schlichter. Das aber bedeutet nicht, dass sie nicht über einen gewissen Charme verfügen, den sie entweder der Lage, eingebettet in einer pittoresken Landschaft, oder ihrer ursprünglichen Funktion verdanken: Dabei handelt es sich um die roten Zollhäuser, die man immer wieder entlang den Landstraßen erblickt, oder um "Masserie", die fürs süditalienische Apulien typischen Gehöfte. Auch ein ehemaliger Schlachthof in der norditalienischen Emilia Romagna und ein Lagerhaus in der Lagune von Venedig sind dabei.

Doch welches Ziel verfolgt das Projekt? Denn um ein Geschenk handelt es sich definitiv nicht. Auf der Website des Demanio steht – übrigens auch auf Deutsch – man wolle den Reisenden die Möglichkeit bieten, etwas abgelegene Orte und Regionen zu erschließen, die aber vom historischen und religionsgeschichtlichen Hintergrund nicht minder wichtig sind. Dazu benötigt man aber eine angemessene Tourismusinfrastruktur. Und da kommen die kostenlos überlassenen Bauten ins Spiel. Denn es sollen die privaten Interessenten sein, die in diese Bauten investieren.

Dass die Rechnung aufgehen kann, hat vergangenes Jahr ein ähnliches Projekt nemans "Valore Paese – Fari", bewiesen. Die in diesem Fall kostenlos zur Verfügung gestellten neun Leuchttürme ersparten den öffentlichen Kassen 210 .000 Euro im Jahr an Instandhaltungskosten. Die Privaten stemmten mit sechs Millionen Euro die Sanierungskosten und der Staat kassiert jährlich Miete. Dür alle Leuchttürme zusammen waren dies 330.000 Euro im Jahr. Hinzu kommt, dass 100 neue Arbeitsplätze entstanden sind.

Woher sollen die Vermögenden kommen?

Auch beim Projekt "Cammini e Percorsi", sollen die Bauten so schnell wie möglich in Herbergen, kleine Hotels, Raststätten für Touristen umgewandelt werden. Alle 103 Objekte liegen nämlich dicht an wichtigen Fahrrad-, Motorrad- und Wanderrouten. Zum Beispiel an der Bikerroute Ciclopista Sole, die sich von Südtirol bis hinunter nach Sizilien erstreckt, oder an der "Via Francigena", die den modernen Besucher, wie einst die Pilger, vom Piemont über Rom bis nach Apulien führt.

Und wie bei den Leuchttürmen muss man sich auch bei den Bauten mächtig ins Zeug legen. Die meisten dieser Immobilien stehen nämlich seit geraumer Zeit leer. Es geht als nicht nur um ein wenig bröckelnden Putz und ein paar kleinere Renovierungsarbeiten.

Und gerade weil bei den meisten auch finanziell aufwendige Sanierungen erforderlich sind, macht es ein wenig stutzig, dass die Zielgruppe auf Unternehmen, Genossenschaften und Jugendverbände beschränkt wurde, deren Mitglieder maximal 40 Jahre alt sind. Denn angesichts der seit Jahren anhaltenden hohen Jungendarbeitslosigkeit in Italien kann es sich bei dieser Altersgruppe schwerlich um investitionsstarke Interessenten handeln.

Die Konzession ist auf neun Jahre festgelegt und kann eventuell um weitere neun verlängert werden. Gratis wohnen ist, wie schon bei den Leuchttürmen nicht vorgesehen. Und ob sich auch EU-Bürger bewerben können, steht laut Nachfrage beim Demanio non nicht fest. Näheres soll in Kürze über die Webseite www.agenziademanio.it/opencms/it/ValorePaese/camminiepercorsi/ zu erfahren sein.

Quelle: n-tv.de