Bilder kursieren im Internet: Jäger: Mordvideo nicht weiter verbreiten

Selbst erfahrene Polizeibeamte stehen fassungslos vor der Tat von Herne. Vor allem das Video, das der mutmaßliche Täter von der Tötung eines Kindes machte, bestürzt die Ermittler. Die Verbreitung der Bilder soll gestoppt werden.

Nach dem Mord an einem Neunjährigen aus Herne appelliert Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger, das Tatvideo nicht zu verbreiten. Der vom 19-jährigen Verdächtigen in einem abgeschirmten Bereich des Internets eingestellte Film "mache auch die Ermittler fassungslos", sagte der SPD-Politiker in Düsseldorf.

Die Beamten hätten geschildert, so etwas noch nicht erlebt zu haben. "Man kann nur hoffen, dass sich dieses Video nicht weiterverbreiten wird", betonte der Innenminister. Jäger sagte, er könne sich an keinen Fall erinnern, bei dem der Täter "den Mord filmt und veröffentlicht". Das sei für die Angehörigen besonders perfide. Nach dem Verdächtigen, einem 19-jährigen Nachbarn des Opfers, werde mit Hochdruck gefahndet.

Marcel H. hatte nach Angaben der Polizei das Video in das sogenannte Darknet gestellt. Ein Nutzer dieses Internet-Bereichs, der den Verdächtigen kennt, habe das Video gesehen und die Polizei informiert. Die Polizisten fanden wenig später am Montagabend die Leiche des Neunjährigen im Keller eines Hauses in Herne. Der Junge ist nach Angaben eines Polizeisprechers erstochen worden.

Täter weiter auf der Flucht

Laut Polizei gelangte das Video in der Folgezeit auch ins frei zugängliche Netz. Eine heiße Spur zu dem Tatverdächtigen, von dem weiterhin eine Gefahr für Dritte ausgehen könnte, hatten die Ermittler zunächst nicht. "Die Fahndung läuft mit Hochdruck im gesamten Ruhrgebiet", sagte der Polizeisprecher. Bei den Ermittlern gingen demnach zwar "viele Hinweise" aus der Bevölkerung ein, der Aufenthaltsort des mutmaßlichen Täters blieb dennoch zunächst unbekannt.

Mit Verweis auf das Video rief die Polizei zu "äußerster Vorsicht" vor dem 19-Jährigen auf: Wer den Gesuchten sehe, solle umgehend den Polizeinotruf wählen. Der mutmaßliche Täter soll Tarnkleidung tragen. Der Polizei zufolge hatte er auch Fotos hochgeladen, auf denen er mit blutverschmierten Händen neben der Leiche des Jungen zu sehen sei. Außerdem habe er angedeutet, möglicherweise weitere Taten begehen zu wollen.

Den Ermittlern zufolge unterhält er nur wenige soziale Kontakte. Mit dem Gesetz geriet der Gesuchte bislang offenbar nicht in Konflikt - aus polizeilicher Sicht sei er "absolut unvorbelastet", sagte der Polizeisprecher.

Quelle: n-tv.de