Gruseliger Fund im Moor: Jäger entdeckt Leiche im Naturschutzgebiet

In einem Naturschutzgebiet bei Osnabrück findet ein Jäger eine männliche Leiche. Deren Identität ist noch unklar, es gibt aber bereits einen Verdacht, um wen es sich handeln könnte.

In einem Moorgebiet bei Osnabrück ist am Sonntagabend die Leiche eines Mannes entdeckt worden. Ein Jäger habe einen leblosen Körper auf einem See gesehen, erklärt ein Polizeisprecher dem NDR. Die ins Vallenmoor in Bramsche (Landkreis Osnabrück) gerufenen Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr, darunter Taucher, bargen die Leiche.

Der Fundort sei sehr abgelegen und schwer zugänglich, erklärt der Sprecher weiter. Zunächst müsse die Identität des Toten geklärt werden, bevor Ermittlungen zur Todesursache anlaufen.

Laut "Neuer Osnabrücker Zeitung" ist noch unklar, ob ein Zusammenhang zu einem Vermisstenfall aus der Region besteht. Seit etwa sechs Monaten ist der 38-jährige Vitali H. aus Bad Essen verschwunden. Sein Auto war nach Angaben der Zeitung allerdings bereits in der Nähe des Naturschutzgebietes gefunden worden.

Quelle: n-tv.de