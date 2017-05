Panorama

Streichpläne beim Schulessen: Jamie Oliver attackiert Theresa May

Dass die Konservativen das kostenlose Mittagessen an britischen Schulen streichen wollen, bringt TV-Koch Jamie Oliver auf die Palme. Er verweist auf die steigende Fettleibigkeit unter Schülern. Theresa May bringt der Vorschlag einen neuen Spitznamen ein.

Der britische Starkoch Jamie Oliver hat Premierministerin Theresa Mays Pläne, das kostenlose Mittagessen für viele Grundschulkinder abzuschaffen, als "Schande" kritisiert. "Es ist eine Tatsache, dass Kinder nach einem anständigen Lunch leistungsfähiger sind", sagte Oliver.

Der Fernsehkoch und Vater von fünf Kindern setzt sich für gesunde Ernährung und gegen Junkfood an britischen Schulen ein. Seine Website verweist auf Zahlen, wonach jedes dritte britische Kind die Grundschule mit Übergewicht oder schwer fettleibig verlässt.

Das am Donnerstag vorgestellte Wahlprogramm der konservativen Partei sieht vor, das eingesparte Geld zum Teil in ein kostenloses Frühstück für Grundschulkinder zu stecken. Ein Frühstück sei genauso effektiv wie ein warmes Mittagessen und könne zu einem Zehntel der Kosten bereitgestellt werden, lautet das Argument der Tories. Schüler aus einkommensschwachen Familien sollen weiterhin gratis Lunch bekommen.

May, die Lunch-Diebin

Die kostenlose Mahlzeit war ein zentrales Anliegen der einst mitregierenden Liberaldemokraten. Deren bildungspolitische Sprecherin Sarah Olney verglich May mit Margaret Thatcher. Diese hatte - vor ihrer Zeit als Premier - wegen der Schul-Sparpolitik den Spitznamen "milk snatcher" verpasst bekommen, Milch-Diebin. "An Theresa May wird man sich als die Lunch-Diebin erinnern", sagte Olney.

Oliver hatte 2015 eine Kampagne zum weltweiten Kampf gegen Übergewicht von Kindern ins Leben gerufen und wollte auf diese Weise die Politik unter Druck setzen. In einer Petition forderte er, dass Ernährungslehre als Unterrichtsfach an den Schulen gelehrt werden müsse. Seinen Kampf für besseres Essen an Schulen führt Oliver schon wesentlich länger - und teilweise mit Erfolg. Inzwischen werden in England Kinder unter 14 Jahren im Kochen unterrichtet.

Quelle: n-tv.de