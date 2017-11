Panorama

Folgen sind Angst und Panik: Jede vierte Frau erlebt Hass im Netz

Anfeindungen, Beleidigungen, Drohungen - jede vierte Frau ist einer Umfrage zufolge schon einmal Opfer von Anfeindungen in sozialen Netzwerken geworden. Die Hälfte der Hassbotschaften sei frauenfeindlich oder sexistisch. Mit schlimmen Folgen.

Für viele Frauen sind soziale Netzwerke zur Quelle von Unwohlsein oder sogar Angst bis hin zur Panik geworden. Das geht aus einer Ipsos-Mori-Umfrage in acht Ländern für die Menschrechtsorganisation Amnesty International hervor. Demnach sind knapp ein Viertel der befragten Frauen bereits mindestens einmal zum Opfer von Anfeindungen in sozialen Netzwerken geworden. In knapp der Hälfte der Fälle waren die Hassbotschaften frauenfeindlichen oder sexistischen Inhalts.

Die Folgen sind teils drastisch: Mehr als die Hälfte der Betroffenen empfand in der Folge Stress, Angst oder erlebte Panik-Attacken. In knapp 60 Prozent aller Fälle litten die Frauen wegen der Online-Anfeindungen unter Schlafstörungen. Mehr als 40 Prozent der Frauen fühlten sich auch körperlich bedroht. Bis zu einem Viertel der Betroffenen erhielt tatsächlich Drohungen körperlicher oder sexueller Gewalt.

Soziale Netzwerke müssten sich des Problems ernsthaft annehmen, forderte Amnesty-Expertin Azmina Dhrodia einer Mitteilung zufolge. "Die besondere Gefahr von Online-Beschimpfungen ist, wie schnell sie sich ausbreiten - ein beleidigender Tweet kann sich innerhalb von Minuten in ein Bombardement gezielten Hasses ausweiten", so Dhrodia. Nur knapp 20 Prozent der Befragten gab an, dass die Maßnahmen der Internetfirmen gegen die Anfeindungen bislang aureichend seien.

Amnesty fordert, Nutzer sozialer Netzwerke müssten in die Lage versetzt und ermutigt werden, Schutzmechanismen wie das Blockieren, Stummschalten oder Filtern von Inhalten zu verwenden. Befragt wurden jeweils 500 Frauen im Alter von 18 bis 55 Jahren in Dänemark, Italien, Neuseeland, Polen, Spanien, Schweden, Großbritannien und den USA.

Quelle: n-tv.de