Panorama

Hausaufgaben in Dänemark: Junge findet abgestürzte Messerschmitt

Hausaufgaben können ziemlich langweilig sein. Für einen Jungen in Dänemark beginnt mit einer Geschichtshausaufgabe jedoch ein Abenteuer, in dem sich Familien- und Weltgeschichte direkt vor seiner Haustür begegnen.

Der 14-jährige Daniel Kristensen sollte sich in einer Hausaufgabe mit dem Zweiten Weltkrieg beschäftigen. Da erinnerte sich der Vater des Jungen an eine Geschichte, die ihm sein Großvater erzählt hatte. Der Opa hatte im November 1944 beobachtet, wie ein deutsches Flugzeug in der Nähe abstürzte.

Etwas scherzhaft schlug Klaus Kristensen vor, auf den Feldern der Familie im dänischen Birkelse nach diesem Flugzeug zu suchen. Dem Sender DR P4 Nordjylland erzählten Vater und Sohn, dass sie mit der Suche begannen, überzeugt davon, nichts zu finden.

Wenn es diesen Absturz gegeben hatte, waren die Wrackteile sicher schon vor Jahren beseitigt worden. Sie kauften trotzdem einen Metalldetektor und suchten ein Feld ab, auf dem die Familie in Nordjütland Futter für ihre Tiere anbaut.

Der Detektor piept

"Es könnte Spaß machen, ein paar kleine Teile zu finden", so Klaus Kristensen. Doch dann schlug der Metalldetektor an. Vater und Sohn fanden zunächst ein paar kleine Metallteile. Dann liehen sie sich einen Bagger, um tiefer graben zu können. Je weiter sie sich ins Erdreich vorarbeiteten, desto mehr Flugzeugteile fanden sie - schließlich den fast vollständigen Motorblock der Maschine.

Als sie auch noch Knochenfragmente entdeckten, beschlossen sie, nicht länger auf eigene Faust weiterzumachen. Sie nahmen Kontakt zu den Behörden auf, inzwischen kümmern sich Polizei und Bombenentschärfer um den Fund. Die deutsche Botschaft wurde ebenfalls informiert, denn es wurden auch Papiere und Kleidung des Piloten gefunden, der hier im November 1944 ums Leben kann.

Daniel Kristensen hat nun jede Menge für seine Hausaufgabe zu tun, er fand auf dem Feld seiner Familie ein deutsches Kampfflugzeug vom Typ Messerschmitt 109 und klärte das Schicksal eines Vermissten auf. Nach dänischen Medienberichten war der Name des Piloten Bruno Krüger, ein junger und unerfahrener Flieger, der in den letzten Monaten des Zweiten Weltkrieges wahrscheinlich von Aalborg aus startete und dann in den Tod stürzte.

Quelle: n-tv.de