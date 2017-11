Panorama

Haftbefehl erlassen: Junges Paar soll für Auto gemordet haben

Die Polizei nimmt ein Paar fest, das gemeinschaftlich gemordet haben soll. Es soll einen 45-Jährigen umgebracht haben, nur um an dessen Auto zu kommen. Seine Leiche ist bisher nicht gefunden.

Eine 17-Jährige und ihr 20-jähriger Freund aus dem sächsischen Zwickau sollen einen Mann getötet haben, um an dessen Auto zu gelangen. Gegen die beiden Tatverdächtigen wurde am Wochenende Haftbefehl wegen gemeinschaftlichen Mordes erlassen, wie die Staatsanwaltschaft Zwickau mitteilte.

Ihnen wird vorgeworfen, in der Nacht zum 11. November im thüringischen Gera einen 45-Jährigen durch Messerstiche in Hals und Oberkörper getötet zu haben, um ihm sein Auto wegzunehmen. Anschließend sollen sie ihn in den Kofferraum seines Wagens gelegt und in der Nähe von Bad Hersfeld in Hessen in die Fulda geworfen haben. Die Leiche wurde bis heute nicht gefunden.

Die als vermisst gemeldete 17-Jährige war demnach seit Anfang November mit ihrem Freund unterwegs, bis sie am 10. November über verschiedene Stationen nach Gera gelangten. Dort wollten sie laut Staatsanwaltschaft an ein Auto kommen, um damit weiter zu fahren. In der thüringischen Stadt kam es dann zu der Gewalttat. Tags darauf wurden beide durch Polizeibeamte auf einem Parkplatz in Frankfurt am Main gefasst. Die Beschuldigten sind demnach überwiegend geständig.

Quelle: n-tv.de