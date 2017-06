Panorama

Neuer Look für Barbies Freund: Ken trägt jetzt Man Bun

Barbie liebt Ken, schon sehr lange. Aber irgendwie hatte sie sich ihren Partner inzwischen ein bisschen hipper und moderner vorgestellt. Nun wird sie erhört.

Barbie und Ken, das ist seit Jahrzehnten das Traumpaar der Spielzeugindustrie. Allerdings hatte Barbie ihren Partner in letzter Zeit ein bisschen abgehängt. Denn der US-Hersteller Mattel hatte bei der weiblichen Figur einige Modernisierungen vorgenommen.

Nun zieht Ken nach. Auch er bekam jetzt einen neuen Look oder vielmehr gleich mehrere. So gibt es Ken jetzt mit Zopf, geflochtenen Haaren oder breiter Hipster-Brille. Außerdem ist Ken jetzt in drei verschiedenen Körperformen ("breit", "schlank" und "original") und in sieben Hautfarben zu kaufen. Dazu kommen acht Haarfarben und neun Frisuren. Mattel präsentierten insgesamt 15 neue Ken-Puppen. Sie sollen dem in die Jahre gekommenen Plastik-Beau ein moderneres Image geben.

Vor anderthalb Jahren war bereits Kens Begleiterin neu getrimmt worden. Barbie wird seitdem in vier Körpervarianten angeboten. Neben der Originalform gibt es sie in einer größeren, zierlicheren und einer kurvenreicheren Ausführung. Auch bei Hautfarbe und Haarstil von Barbie haben die Puppenliebhaber seither größere Auswahl- und Kombinationsmöglichkeiten.

Mit der Neuerfindung seiner berühmten Puppen will sich Mattel dem Abwärtstrend in den Verkaufszahlen entgegenstemmen. Das Unternehmen wolle Ken und Barbie für die junge Generation "neu definieren", sagte Vizechefin Lisa McKnight.

Dem Spielzeughersteller war oft vorgeworfen worden, ein einseitiges und für die meisten jungen Menschen unerreichbares Schönheitsideal zu propagieren. Die Ur-Barbie ist eine gertenschlanke Blondine mit Wespentaille, der Original-Ken ein blauäugiger Schönling mit üppigem Haarschopf. Beide Puppen zeichnen ein anatomisches Bild, mit dem ein Mensch nicht überleben könnte.

Quelle: n-tv.de