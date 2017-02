Panorama

Ermittlungen nach Unfallflucht: Kinder-Zeichnung überführt Täterin

Es ist ein Unfall, wie er auf deutschen Straßen dauernd geschieht. Ein parkendes Auto wird beschädigt, der Verursacher verschwindet einfach. Doch in diesem Fall gibt es kleine, aber perfekte Zeugen.

Kinder sehen mehr als man glaubt, diese Erfahrung musste eine Autofahrerin in Nordrhein-Westfalen machen. Die beiden Jungen im Alter von 8 und 9 Jahren waren auf dem Heimweg von der Schule, als sie auf der Raiffeisenstraße in Oer-Erkenschwick einen Unfall beobachteten.

Beim Rückwärtsfahren beschädigte ein Auto ein anderes parkendes Fahrzeug. Die Fahrerin, die das andere Auto angefahren hatte, fuhr los, wendete und fuhr laut Polizeibericht noch einmal an dem geparkten Auto vorbei. "Dort hielt sie kurz an, schaute aus dem Fenster und machte sich dann aus dem Staub, ohne sich um den Schaden zu kümmern", so die Ermittler. Ein klassischer Fall von Fahrerflucht.

Doch die Jungs hatten den Vorfall beobachtet und berichteten ihren Eltern davon, die dann die Polizei informierten. Damit nicht genug: Die beiden Grundschüler machten ihre Aussage und lieferten zusätzlich ein Bild davon, was sie gesehen hatten.

Diese Skizze war so exakt, dass die Polizei die Fahrerin schnell ermitteln konnten. Polizeihauptkommissar Michael Franz sagte n-tv.de, dass die Kinder beobachtet hatten, aus welcher Garage die Frau auf die Straße gefahren war, danach sei es ein Leichtes gewesen, ihre Identität festzustellen. Man denke nun noch darüber nach, wie man den Kindern für ihr staatsbürgerlich vorbildliches Verhalten danken wolle.

