Tatort Nebenjob: Kindergärtnerin spielt in Pornos - gefeuert

"Sündiges Schulmädchen" in der Nacht und tagsüber die "brave Lehrerin"? Eine Kindergärtnerin aus Los Angeles spielt in ihrer Freizeit in Sex-Filmchen mit. Als der Chef davon erfährt, ist die 21-Jährige ihre Stelle los.

Nina Skye aus Los Angeles ist ihren Job als Vorschullehrerin an einem christlichen Kindergarten los. Die 21-Jährige spielte im Nebenjob als Pornodarstellerin in Erwachsenen-Filmchen mit. Für die Leitung war das nicht akzeptabel.

"Sie behaupten, ich könnte nicht dort arbeiten, weil es gegen ihr Glaubensbekenntnis geht. Ihrer Ansicht nach ist das, was ich tue Hurerei und Sex vor der Ehe sowieso unmoralisch“, erläuterte Skye gegenüber dem Fernsehsender "Fox11".

Die Schule hätte dennoch versucht, sie umzustimmen. Sie boten Skye eine Gehaltserhöhung und Beratung an, um die Porno-Industrie zu verlassen und Lehrerin zu bleiben. Sie entschied sich jedoch dagegen. "Ich liebe es, Lehrerin zu sein. Und ich liebe Sex. Wenn ich beides machen könnte, würde ich es tun.", sagt Skye gegenüber der "Dailymail".

Finanziell dürfte die 21-Jährige keinen großen Schaden nehmen. "Für meine allererste Szene, das war nur eine normale Mädchen-Unter-Einem-Jungen-Szene bekam ich 2500 Dollar bar auf die Hand. Ich habe noch nie zuvor so schnell so viel Geld verdient."

