Panorama

Hasstweets auf dem Bürgersteig: Künstler knöpft sich Twitter vor

Shahak Shapira ist kein unbeschriebenes Blatt. Bekannt wurde er als Schriftsteller - mit dem Buch "Das wird man ja wohl noch schreiben dürfen!". Auch als Aktionskünstler tritt er in Erscheinung. Nun hat er sich etwas ganz Besonderes ausgedacht. Der Adressat: Twitter.

Der israelisch-deutsche Künstler Shahak Shapira hat vor einem Hamburger Büro des Unternehmens Twitter zahlreiche Hassbotschaften auf die Straße gesprüht. "Wenn Twitter mich zwingt, diese Dinge zu sehen, dann müssen sie es auch zu sehen bekommen", erklärt Shapira dazu in einem unter anderem bei Youtube veröffentlichten Video. Mit seiner Aktion unter dem Hashtag "heytwitter" protestiert Shapira gegen die Löschpolitik des US-Konzerns.

Vor dem Gebäude des Twitter-Büros am Bahnhof Altona waren in der Nacht zum Freitag 30 Kurztexte in weißer Schrift auf den Boden gesprüht worden. Diese enthielten rassistische und antisemitische Beleidigungen wie "Judenschwein" und forderten dazu auf, den Leser der Nachricht zu "hängen" oder zu "vergasen". Wer die Botschaften warum gesprüht hatte, ist bisher unklar.

Nach Angaben von Shapira handelt es sich bei den gesprühten Texten um eine Auswahl aus rund 300 Hasskommentaren, die er dem Konzern in den vergangenen Monaten angezeigt habe. Diese Tweets seien aber entweder ignoriert, als zulässig eingestuft oder ohne eine Benachrichtigung an Shapira gelöscht worden. Twitter sichert seinen Nutzern zu, auf die gemeldeten Tweets zu reagieren.

Lob Für Facebook

Shapira kritisierte, dass es sich bei vielen der von ihm gemeldeten Tweets um "absolut ernst gemeinte Gewaltandrohungen" handle. Dennoch lasse ihn Twitter mit dem Hass anderer Twitter-Nutzer allein. Dagegen lobte Shapira Facebook: Das in der Vergangenheit für seine Löschpolitik oft kritisierte Netzwerk habe von 150 gemeldeten Hasskommentaren etwa 80 Prozent gelöscht - und das binnen drei Tagen.

Auf Twitter erhielt Shapira für seine Aktion viel Zustimmung von anderen Nutzern. Das Unternehmen selbst äußerte sich zunächst nicht zu der Aktion: Weder veröffentlichte die Deutschlandzentrale einen Tweet noch war das Unternehmen für Presseanfragen zu erreichen. Mit rechtlichen Konsequenzen muss Shapira wohl nicht rechnen: Die gesprühten Botschaften waren abwaschbar.

Shapira wurde 2014 Opfer eines antisemitischen Übergriffs. Daraufhin veröffentlichte er das autobiografische Buch "Das wird man ja wohl noch schreiben dürfen!", das zum Bestseller avancierte. Bereits Anfang 2017 sorgte er mit einer Aktion für Aufsehen. Unter dem Motto "Yolocaust" veröffentlichte er auf einer Webseite Bilder von Menschen, die am Berliner Holocaust-Mahnmal für Selfies posierten, und kombinierte diese mit Aufnahmen der nationalsozialistischen Gräueltaten.

Quelle: n-tv.de