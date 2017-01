Panorama

"Wir denken eigenständig": Lafontaine freut sich über Erfolg seiner Frau

Oskar Lafontaine ist ein Mensch, der als politisches Alphatier bezeichnet wird. Es macht ihm aber nichts aus, dass seine Frau Sahra Wagenknecht bundespolitisch im Rampenlicht steht. Die beiden Linke-Politiker sind seit 2014 verheiratet.

Oskar Lafontaine hat kein Problem damit, dass seine Frau Sahra Wagenknecht bundesweit viel Aufmerksamkeit bekommt. "Ich freue mich über jeden Erfolg meiner Frau", sagte der Fraktionschef der Linken im saarländischen Landtag.

Zuhause in Merzig werde "selbstverständlich" viel über Politik geredet. "Das bleibt nicht aus, wenn zwei Spitzenkandidaten aufeinander treffen", sagte der 73-jährige Lafontaine, der in seinem Bundesland bei der Landtagswahl am 26. März für die Linke ins Rennen geht. Er war von 1985 bis 1998 - damals noch für die SPD – saarländischer Ministerpräsident. Die 47 Jahre alte Wagenknecht ist Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl im September. Derzeit ist sie gemeinsam mit Dietmar Bartsch Vorsitzende der Bundestagsfraktion ihrer Partei.

Auf die Frage, wer von ihnen die vorgetragenen Positionen entwickele, antwortete der ehemalige Parteichef von SPD- und Linkspartei: "Wir denken eigenständig, diskutieren viel und finden auf neue politische Fragen meist gemeinsame Antworten."

Quelle: n-tv.de