Panorama

Stöhn-Alarm beim ATP-Turnier: Liebespärchen vergnügt sich neben Court

Gestöhnt wird beim Tennis ja häufiger. Gerne auch mal etwas lauter. Was Spieler und Zuschauer beim ATP-Challenger in Sarasota zu hören bekommen, hat jedoch nichts mit dem Gekreische der Marke Maria Scharapowa zu tun.

Monica Seles war die Vorreiterin für das exzessive Stöhnen. Und Russlands Tennis-Queen Maria Scharapowa macht es nicht minder laut. Sobald sie einen Ball schlägt, stöhnt sie. Es soll sogar Spielerinnen geben, die mit ihren Schreien und ihrem Stöhnen an die 100-Dezibel-Marke kommen - oder sogar darüber.

Was sich jedoch beim ATP-Challenger-Turnier in Sarasota, Florida, während der Partie zwischen den US-Amerikanern Francis Tiafoe und Mitchell Krueger abspielte, übertönt das übliche Gestöhne der Tennisprofis.

Tiafoe traute seinen Ohren nicht: Der 87. der Weltrangliste bereitet sich in der Mitte des zweiten Satzes gerade auf seinen Aufschlag vor, als seine Konzentration gestört wird. Über die Außenmikrofone hört man deutliche Sex-Geräusche. Ungläubig hält der 19-Jährige inne, schaut sich um und kann sich schließlich ein breites Grinsen nicht verkneifen. Auch die Zuschauer kichern.

Der Moderator des Livestreams mutmaßt zunächst, dass ein falsch bedientes Smartphone für die Geräuschkulisse verantwortlich sei: "Ich weiß nicht ganz, wie ich das erklären soll", sagt Mike Cation und weiter: "Aber irgendjemand auf der Tribüne hat vergessen die Lautstärke an seinem Handy abzustellen, während er sich offensichtlich einen Pornofilm anschaut."

Doch die Sex-Geräusche reißen nicht ab und schnell wird klar, dass das Gestöhne definitiv nicht von einem Smartphone kommt, sondern aus einer Wohnung gleich neben dem Tenniscourt. Nach einer kurzen Pause setzen die beiden Tennisprofis das Match fort, doch zwei Punkte später schießt Tiafoe den Vogel ab: "So toll kann es doch gar nicht sein", schreit er in den Nachthimmel Richtung Liebespaar. Dann geht den beiden Störenfrieden endlich die Puste aus, es wird wieder ruhig und Tiafoe gewinnt am Ende 6:2, 6:3.

Das Schlusswort hat Moderator Cation, der nach der denkwürdigen Partie auf Twitter schreibt: "Alles Liebe für das Paar mit dem offenen Fenster gegenüber. Es hörte sich so an, als hättet ihr eine gute Zeit gehabt!"

Quelle: n-tv.de