Urteil zur Kunstfreiheit: Liegestütze auf Altar sind kein "Unfug"

Sind Liegestütze auf einem Kirchenaltar Kunst? Nein, meint die katholische Kirche und klagt. Ein Amtsgericht verurteilt Videokünstler Alexander Karle daraufhin wegen Störung der Religionsausübung. Dagegen legt er Revision ein - und er bekommt Recht.

Das Landgericht Saarbrücken hat ein Urteil aufgehoben, dass den Videokünstler Alexander Karle zu einer Zahlung von 700 Euro wegen Störung der Religionsausübung verpflichtet hatte. Karle war auf den Altar einer katholischen Kirche geklettert, hatte darauf 28 Liegestützen gemacht und die Aktion per Video aufgenommen. Anders als die Staatsanwaltschaft und das Amtsgericht betrachtete die Kammer die Aktion des Künstlers als Ausübung seiner künstlerischen Tätigkeit und nicht als "beschimpfenden Unfug".

"Kunst ist das, was der Künstler als Kunst bezeichnet", erklärte der Richter in seiner Begründung, "und es steht uns nicht an, Herrn Karle das abzusprechen" - ungeachtet dessen, ob diese Kunst gefalle oder provoziere. Bei der Aktion möge es sich zwar um Unfug gehandelt haben, aber es fehle in jedem Falle "der beschimpfende Charakter". Karle sei "dezent, ruhig und zurückhaltend" vorgegangen.

Allerdings habe sich der Angeklagte, als er im Januar 2016 über eine Kordel in den Altarraum der katholischen Basilika St. Johann stieg, des Hausfriedensbruchs schuldig gemacht. Dies sei auch nicht durch die Kunstfreiheit gedeckt. Deshalb sprach das Gericht eine Verwarnung aus, zudem erhielt Karle die Auflage, 500 Euro an eine Caritas-Jugendeinrichtung zu zahlen, und eine weitere Strafe von 500 Euro, falls er gegen die Bewährung verstoße.

Klagender Pastor zeigt sich enttäuscht

"Der Richter hat sehr weise entschieden", kommentierte Alexander Karle das Urteil. Pastor Eugen Vogt, der seinerzeit Anzeige gegen den Künstler erstattet hatte, zeigte sich dagegen enttäuscht. Nach wie vor halte er die Aktion für "ein grob ungehöriges und missachtendes Verhalten".

Im Gegensatz zu seiner Meldung von vergangener Woche, dass es sich bei seinem Film "Pressure to Perform" ("Leistungsdruck") nur um eine Videomontage gehandelt habe, blieb der Künstler vor Gericht bei seinem Geständnis vom ersten Prozess. "Ich wollte nur zeigen, wie widersprüchlich das Thema ist, was fiktiv oder real ist", begründete er auf Nachfrage.

