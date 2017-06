Panorama

"Mensch, wach auf!": Limo-Hersteller legt sich mit Staatschefs an

Trump, Erdoğan und Putin machen ein Nickerchen: Fritz-Kola nutzt den G20-Gipfel für eine provokante Kampagne. Mit Bildern, die die drei umstrittenen Politiker schlafend zeigen, will der Brausehersteller möglichst viele Leute motivieren "aufzuwachen".

Drei umstrittene Staatschefs sind die Anti-Helden der neuen Marketingkampagne "Mensch, wach auf!" des Brauseherstellers Fritz-Kola. Deutschlandweit sind die schlafenden Konterfeis von Donald Trump, Wladimir Putin und Recep Erdoğan auf großen Plakatwänden abgebildet.

Das Gipfeltreffen sei "unter anderem mit Eingriffen in die Grundrechte der Bevölkerung und Einschränkungen für Anwohner und Gewerbetreibende verbunden – Obdachlose werden aus der Innenstadt vertrieben und Teile Hamburgs zum Sperrgebiet erklärt", heißt es in einer Mitteilung von Fritz-Kola, in der sich das Unternehmen klar gegen den G20-Gipfel positioniert.

Das Zusammenkommen der wichtigsten Staatschefs habe nichts mit wegweisenden Ergebnissen zum Wohle der Allgemeinheit zu tun, heißt es. "Die Agenda des G20-Gipfels umfasst laut unserer Bundeskanzlerin zwar auch Punkte wie faire Verteilung von Wohlstand, inklusives Wirtschaftswachstum und eine wirksame Klimaschutzpolitik – doch was können wir denn ernsthaft erwarten, wenn die Diskussionen von Politikern geführt werden, die schon in ihrem eigenen Land so wichtige Themen wie freie Meinungsäußerung (z.B. Erdoğan), Klimaschutz (z.B. Trump) und soziale Versorgungssysteme (z.B. Putin) unter den Teppich kehren?"

Mit seiner kritisch-ironischen "Mensch, wach auf!"-Aktion nimmt Fritz-Kola aber nicht nur die drei Staatsmänner und 17 weitere Politiker aufs Korn. Es ist auch ein Appell an die Bevölkerung. "Was mir wichtig ist: Mund aufmachen und Haltung zeigen", fordert Geschäftsführer Mirco Wiegert.

Quelle: n-tv.de