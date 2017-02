Panorama

Besetztes Haus in Berlin: Linke Kneipe "Kadterschmiede" bleibt

Um diese Berliner Autonomen-Kneipe hatte es immer wieder Ärger gegeben. Nun urteilt ein Gericht, dass die Betreiber die "Kadterschmiede" nicht räumen müssen - vorerst.

Im Streit um das besetzte Haus in Berlins Rigaer Straße 94 ist die Eigentümergesellschaft mit zwei Räumungsklagen vorläufig gescheitert. Die 6. Zivilkammer wies in einem Versäumnisurteil die Klage auf Räumung von Veranstaltungsräumen des Vereins "Kadterschmiede" zurück. Der Klägervertreter hatte nach der vorangegangenen Güteverhandlung auf einen Antrag verzichtet, weil er eine Prozessbevollmächtigung durch die Eigentümergesellschaft nicht nachweisen konnte.

Ebenfalls am Donnerstagvormittag scheiterte vor der 12. Zivilkammer die Räumungsklage desselben Rechtsanwalts gegen angebliche Besetzer einer Wohnung in dem Haus. Der Verteidiger der jeweiligen Beklagten hatte in beiden Verfahren einen Nachweis darüber gefordert, dass der Klägeranwalt überhaupt im Auftrag der britischen Eigentümergesellschaft Lafone Investment Limited handelt.

Der Klägervertreter nannte Theunes Vorgehen "rechtsmissbräuchlich". Es sei bekannt, dass Angehörige der linksextremen Szene in der Silvesternacht Dokumente aus seinem Anwaltsbüro gestohlen hätten. Darunter habe sich auch die Prozessbevollmächtigung befunden, sagte der Klägeranwalt weiter. Verteidiger Theune habe ihn zudem erst kurz vor dem Prozess mitgeteilt, dass die Beklagten die Bevollmächtigung anzweifeln.

Sowohl der Klägeranwalt als auch die Richter beider Zivilkammern baten aus Furcht vor der militanten Szene darum, ihre Namen nicht in der Presse zu veröffentlichen. Vor dem Haus eines früheren Anwalts der Lafone Limited war im vergangenen Jahr kurz vor einer Verhandlung ein Auto angezündet worden.

Ende des Rechtsstreits nicht absehbar

Der Klägeranwalt kündigte an, die Unterlagen über eine Prozessbevollmächtigung beizubringen und jeweils ein zweites Hauptverfahren anzustreben. Im Streit um die besetzte Wohnung musste die 12. Zivilkammer nach der Güteverhandlung noch entscheiden, ob sie dem Antrag der Verteidigung auf Klagezurückweisung stattgibt.

Theune argumentierte, dass die Klage wegen des fehlenden Nachweises einer Bevollmächtigung unzulässig sei. Hilfsweise beantragte er zudem eine Abweisung, weil die Klage unbegründet sei. Der Kläger könne nicht nachweisen, dass die Beklagten die umstrittene Wohnung tatsächlich dauerhaft bewohnt hätten. Die zuständige Richterin schloss sich dieser Argumentation an, fällte aber zunächst kein Urteil.

In den Güteverhandlungen besprochene Angebote der Lafone Investment, mit beiden Beklagten einen ordentlichen Mietvertrag abzuschließen, lehnten diese erneut ab. Damit bleibt ein Ende des Rechtsstreits um das alternative Wohnprojekt nicht absehbar.

Im vergangenen Jahr hatte eine im Nachhinein für illegal erklärte Räumung der Veranstaltungsräume im Erdgeschoss zu einer Welle von Protesten in der Hauptstadt geführt. Es kam zu einer Serie von Autobränden sowie zu gewalttätigen Zusammenstößen zwischen Polizei und Unterstützern der Hausbesetzer.

Quelle: n-tv.de