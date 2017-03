Panorama

Aufregung um Facebookseite: "Little Miss & Mister" zeigt Kinderfotos

In der Badewanne, in Unterwäsche oder als Nackedei am Strand - stolze Eltern posten Fotos ihrer Kinder in allen Lebenslagen. "Little Miss & Mister" sammelt diese Bilder - zur Aufklärung, sagen die Betreiber. Betroffene sind empört.

Eine Facebookseite beunruhigt Eltern mit gesammelten Bildern von Kindern. Die Seite "Little Miss & Mister" durchforstet Nutzerprofile nach öffentlich sichtbaren Kinderfotos und verbreitet diese.

Seit Ende Dezember waren dort zahlreiche Fotos von Kindern zusammengekommen, darunter Bilder von Babys und Kleinkindern - zum Teil nahezu nackt, in der Badewanne, in Unterwäsche oder in Badebekleidung am Strand. Das Profilbild der Seite zeigt ein Kind, das sich mit einem Lippenstift schminkt.

Nachdem die Seite mit rund 660 Abonnenten kurzzeitig nicht aufrufbar war, hat sie inzwischen einen Neustart hingelegt mit rund 35 Abonnenten. Die Betreiber der Seite geben an, sie wollten Eltern auf die Gefahren öffentlicher Bilder aufmerksam machen und sie dazu bewegen, keine Bilder ihrer Kinder mehr zu posten. Der Administrator gibt Hinweise, wie der Originaleintrag gelöscht werden kann. Wer und was genau hinter der Seite steckt, bleibt allerdings unklar.

Unter den auf der ursprünglichen Seite angegebenen Kontaktdaten ist niemand erreichbar, der sich dazu äußert. Auf eine Anfrage via Facebook-Nachricht heißt es: "Das www ist voll von üblen Menschen, die diese Bilder für ihre Zwecke missbrauchen und dem wollen wir entgegenwirken."

Einige Facebook-Nutzer sehen die Seite skeptisch und befürchten, sie könne Pädophile anlocken. Facebook äußerte sich zu dem konkreten Fall nicht, wies aber darauf hin, dass jeder über die Privatsphäre-Einstellungen bestimmen könne, wer private Fotos sehen kann. Internet-Experten und auch die Polizei warnen regelmäßig davor, Fotos von Kindern in sozialen Netzwerken zu posten.

Quelle: n-tv.de