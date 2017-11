Panorama

Ekel-Klops ist weg: London besiegt Fett-Monster in Kanalisation

250 Meter lang und so schwer wie ein Blauwal: Ein Berg aus ekeligem Fett verstopfte seit Wochen die Kanalisation im Londoner Stadtteil Whitechapel. Jetzt melden die Wasserwerke den Triumph über den Koloss.

Spezialkräfte haben einen riesigen Fettberg in der Londoner Kanalisation in neun Wochen harter Arbeit abgebaut. Das 250 Meter lange Gebilde im Untergrund des Stadtteils Whitechapel bestand aus einem Mix von gehärtetem Kochfett und sanitären Abfällen wie Windeln und Feuchttüchern.

"Wir haben die Schlacht gegen das Monster von Whitechapel gewonnen", twitterte das Wasserversorgungsunternehmen Thames Water. Der Krieg gegen die Fettberge gehe aber weiter.

Fettberge sind zu einem großen Problem in der britischen Hauptstadt geworden. Das Ausmaß des jetzt abgebauten Kolosses stellte jedoch alles in den Schatten, hieß es. Er wog etwa so viel wie ein Blauwal. Viele Briten spülen Abfälle die Toilette hinunter und entsorgen immer mehr heißes Fett in der Kanalisation, das dann den Unrat zu einer steinharten Masse verklebt.

"Die unterirdischen Kanäle sind auch heute noch super in Schuss", sagte Alex Saunders von Thames Water. Das Problem sei das Bevölkerungswachstum und die immer fettigeren Essensgewohnheiten" der Großstädter.

"Auch in Deutschland setzen steigende Müllmengen im Abwasser den Abwassersystemen zu", berichtete eine Sprecherin des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU). Riesen-Gebilde wie in London seien aber unbekannt. "Die Toilette ist kein Mülleimer!", mahnte die Expertin.

Quelle: n-tv.de