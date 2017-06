Panorama

Flammen bis in den 27. Stock: Londoner Hochhaus brennt - Verletzte

Ein 27-stöckiges Hochhaus im Zentrum Londons steht in Flammen. 120 Wohnungen befinden sich darin. Feuerwehr und Polizei starten einen Großeinsatz.

In London ist am frühen Morgen in einem Hochhaus ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei twitterte, man sei zusammen mit der Feuerwehr bei einem großen Brand im Westen der britischen Hauptstadt vor Ort. Die Gegend nordwestlich vom Hyde Park solle gemieden werden.

Die Polizei wurde eigenen Angaben zufolge kurz nach 1.00 Uhr (Ortszeit) alarmiert. Die Evakuierungsarbeiten liefen. Zwei Menschen würden vor Ort wegen Rauchvergiftung behandelt. Die Zahl der Verletzten könne aber noch steigen.

Nach Angaben des Stadtbezirks Royal Borough of Kensington and Chelsea sind in dem Hochhaus 120 Wohnungen. Er wurde 1974 errichtet und umfassend modernisiert.

Die Londoner Feuerwehr teilte mit, der Brand reiche vom zweiten Stock bis ganz nach oben des 27-stöckigen Gebäudes. Die Mannschaften seien weiter mit Löscharbeiten beschäftigt.

Quelle: n-tv.de