Familiäre Abgründe vor Gericht: Macheten-Mörder gesteht Tat

Hat eine 31-Jährige ihren Liebhaber angestiftet, den eigenen Mann zu ermorden? Zum Prozessauftakt belastet der Angeklagte die Frau schwer. Vor Gericht werden schier unglaubliche Einzelheiten offenbar.

Als die Sprache auf sein Kind kommt, bricht der Angeklagte in Tränen aus. "Ich habe alles nur für meine Tochter getan", sagt der 39-Jährige. Zuvor hat Jan D. vor dem Landgericht Chemnitz gestanden, den Mann mit einer Machete getötet zu haben, der dieses Mädchen wie sein eigenes Kind groß gezogen hat. Mit seinem Geständnis gibt der gelernte Tischler zum Prozessauftakt Einblicke in familiäre Abgründe.

Vor Gericht muss sich der 39-Jährige wegen Mordes verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, einen 58-Jährigen getötet zu haben. Dessen Frau war die Geliebte des Angeklagten - und sitzt ebenfalls vor Gericht. Sie soll die Tat im vergangenen September geplant und ihren Liebhaber zum Mord an ihrem Ehemann angestiftet haben.

"Ich war ihr hörig"

Zum Prozessauftakt legt Jan D. ein umfassendes Geständnis ab - und beschuldigte dabei die 31-jährige Witwe: Diese sei die treibende Kraft gewesen. Sich selbst präsentierte er als Mann ohne eigenen Willen. "Ich war Frau A. hörig. Sie konnte alles von mir verlangen. Ich war fremdbestimmt", sagte er stockend.

Zudem gab er an, der Vater der älteren Tochter des Ehepaares zu sein. Auch das zweite, 2015 geborene Mädchen stamme nicht vom Ehemann der Angeklagten. Die außereheliche Beziehung sei über Jahre gelaufen. Seine Ex-Geliebte habe ihn seit 2013 wiederholt aufgefordert, ihren Mann zu töten. Dafür habe sie verschiedene Ideen entwickelt - und er sei darauf eingegangen.

Auch Kontakte zu einem Mann, mit dem seine Ex über einen bezahlten Mord verhandelte, will er geknüpft haben. Dieser habe 30.000 Euro verlangt. Er habe das alles nicht machen wollen. Doch die Frau habe gedroht, ihm die Tochter entziehen und in ihr Geburtsland Kenia mitzunehmen. Den Mordplan habe sie allein entworfen, sagte der Angeklagte.

Frau gibt an, überfallen worden zu sein

Am 13. September dann habe er ihn umgesetzt: Mit dem E-Bike fuhr er demnach in die Nähe des Tatorts und ging ins Haus durch die nur angelehnte Tür. Im Keller habe er rund eine Stunde gewartet, bis er das Zeichen zur Tat bekam. Maske und Handschuhe brachte er mit, die Machete fand er in einem Karton. Den Mord schilderte Jan D. so: Während die Mitangeklagte ihren Mann auf dem Sofa verführte, schlich er sich von hinten an das Opfer heran - und zog die Machete durch den Hals des Opfers. Dabei durchschnitt er versehentlich der Frau beide Achillessehnen. Karl A. starb nach kurzem Todeskampf.

Als die Polizei in der Todesnacht zum Tatort gekommen war, stellte sich die Situation anders dar: Die Frau hatte sich schwerverletzt zu Nachbarn geschleppt. Sie gab an, drei maskierte Männer hätten sie überfallen und ihren Mann getötet. Vor Gericht bestritt die Witwe in einer von den Verteidigern verlesenen Erklärung, etwas mit dem Tod ihres Mannes zu tun zu haben. Sie habe ihren Ex-Freund nicht aufgefordert, diesen zu töten. Ansonsten schwieg sie.

Bis zum 28. August sollen an bislang elf geplanten Verhandlungstagen mehr als 50 Zeugen und sieben Sachverständige gehört werden.

Quelle: n-tv.de