Wenn die Kräfte nicht reichen: Männer helfen Läuferin über die Ziellinie

Aufgeben ist kurz vor dem Ziel keine Alternative, aber einer Läuferin in Philadelphia gehen wenige Meter vor der Linie die letzten Kräfte aus. Den Lauf beendet sie trotzdem, dank einiger Helfer.

Läufer gelten ja zumindest bei Rennen als Individualisten, denen im entscheidenden Moment vor allem der eigene Sieg oder auch die Platzierung am Herzen liegt. Dass das keineswegs immer so sein muss, zeigt eine Situation, die sich am Wochenende in Philadelphia ereignete.

In der Stadt im US-Bundesstaat Pennsylvania wurde der Love Run gelaufen. Der Halbmarathon führt die Läufer quer durch die Stadt. Doch einer Frau gingen in Sichtweite der Ziellinie die Kräfte aus. Ihr knickten immer wieder die Beine weg, und es schien, als könne sie den Lauf nicht beenden, obwohl sie nur noch wenige Meter zurücklegen musste.

Das fiel auch zwei Männern auf, die unmittelbar neben der Frau liefen. Als die Läuferin endgültig drohte zusammenzubrechen, fingen sie die Erschöpfte auf und versuchten sie, ins Ziel zu begleiten. Aber selbst die wenigen Meter waren für die Läuferin nicht mehr zu schaffen, also schnappte sich einer der Männer die Frau und trug sie bis an die Ziellinie, die sie dann gerade auf ihren eigenen Füßen überqueren konnte.

Lohn für hartes Training

So konnte sie das Rennen offiziell beenden und taucht auch auf den Ergebnislisten auf. Unmittelbar darauf wurde sie von Helfern in Empfang genommen und in einem Rollstuhl zur medizinischen Versorgung gebracht.

Das Video von diesem Moment voller Sportsgeist verbreitete sich im Internet. Zwei der insgesamt drei Helfer wurden identifiziert. Einer der beiden, Joseph McGinty, sagte: "Wir waren knapp unter der zwei Stunden-Marke und die meisten Leute versuchen, darunter zu bleiben. Ich dachte, dass sie wahrscheinlich hart trainiert hat, warum sollte sie es nicht schaffen."

McGinty und sein Cousin Bryan Crnkovic erfuhren von Freunden, dass ihre Aktion vom Sender "Fox29" aufgezeichnet worden war. Fast 20 Millionen Menschen haben das Video inzwischen gesehen. Crnkovic erzählte, wie er heranlief und die Frau gerade noch fassen konnte, bevor sie fiel. Die eigene Zeit sei ihnen nicht so wichtig, wie zu helfen, wenn jemand Hilfe braucht, berichteten beide. Im Netz wurden sie als Helden gefeiert.

