Panorama

Ermittlungen in Italien: Mafia soll sich bei Lidl eingeschlichen haben

In Italien ist die Supermarktkette Lidl einem Bericht zufolge in Mafia-Geschäfte verwickelt. Wegen des Verdachts der Bestechung und Hehlerei werden 15 Personen festgenommen. Sie sollen unter anderem einen Lidl-Mitarbeiter bestochen haben.

Die Supermarktkette Lidl steht derzeit in Italien im Mittelpunkt von Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Wie die "Stuttgarter Nachrichten" berichten, sollen 15 Mitglieder der italienischen Mafia wegen des Verdachts der Bestechung und Hehlerei festgenommen worden sein. Sie sollen demnach unter anderem einen Lidl-Mitarbeiter bestochen haben. Gegen die Firma Lidl werde aber nicht ermittelt, erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Mailand.

Die verhafteten Personen, sollen dem Mafia-Clan der Laudani in Cantania angehören. Ihnen wird neben Hehlerei und Bestechung vorgeworfen, falsche Rechnungen ausgestellt und die Mehrwertsteuer hinterzogen zu haben. Einem Mitarbeiter von Lidl sollen die Beschuldigten regelmäßig Geld zugeschoben haben, damit dieser Aufträge an selbst gegründete Firmen für Logistik und andere Dienstleistungen vergibt. Die Unternehmen sollen unter Decknamen eingetragen gewesen sein.

Ermittler decken Masche auf

Ein Konzernsprecher von Lidl Italia sagte der "Stuttgarter Zeitung", dass sie erst am Montag von den Ermittlungen in Kenntnis gesetzt wurden. Man bemühe sich, den Behörden bei den Untersuchungen zu unterstützen und möglichst schnell Klarheit in die Sache zu bringen.

Die Ermittler gehen davon aus, dass sich der Clan mithilfe von verschiedenen Firmen in mehrere Bereiche der lombardischen Wirtschaft eingeschlichen habe. Vier der zehn Generaldirektionen von Lidl Italia sollen für weitere Untersuchungen unter die Verwaltung der Justiz gestellt worden sein.

Die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete, dass die organisierte Kriminalität im Agrar- und Nahrungsmittelsektor im vergangenen Jahr sprunghaft angestiegen ist. Das Geschäftsvolumen sei um 30 Prozent gewachsen und betrage heute 21,8 Milliarden Euro im Jahr. Der Discounter Lidl hat in Italien etwa 600 Filialen in 19 der 20 Regionen des Landes.

Quelle: n-tv.de