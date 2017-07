Panorama

Amokalarm in Esslingen: Mann dringt bewaffnet in Schule ein

In Esslingen bei Stuttgart sehen Schüler am Technischen Gymnasium einen Mann mit Waffe. Kurze Zeit später nimmt die Polizei einen Tatverdächtigen fest. Doch sie hat offenbar den Falschen erwischt. Jetzt gibt sie eine Personenbeschreibung raus.

Wegen eines bewaffneten Mannes ist an einer Schule in Esslingen bei Stuttgart Amokalarm ausgelöst worden. Wie ein Sprecher der Polizei sagt, berichteten Schüler der Friedrich-Ebert-Schule am Vormittag, dass sich ein Mann mit Waffe in der Schule aufhalte. Dieser sei demnach kurz in der Schule gewesen und habe sich dann wieder entfernt. Daraufhin wurde die Polizei alarmiert und ein Amokalarm ausgelöst.

Der Tatverdächtige ist flüchtig. Die Polizei sucht einen etwa 1,80 Meter großen Mann, der ein blaues T-Shirt trägt und helle, kurze Hose sowie ein umgedrehtes Camo-Käppi. Er habe einen Dreitage-Bart, eine Brille und einen dunklen Teint. Wahrscheinlich sei er mit dem Motorrad geflüchtet. Seine Waffe soll eine Schusswaffe sein.

Ein Verdächtiger, den die Polizei zunächst im Stadtgebiet festgenommen hatte, wurde inzwischen wieder freigelassen.

Verletzt wurde in der Schule niemand. Das Gebäude wurde durchsucht, die Schüler mussten vorerst in ihren Klassenräumen bleiben. Auch nahegelegene Schulen und Kindergärten wurden vorsorglich verbarrikadiert.

Quelle: n-tv.de