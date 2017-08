Panorama

Weiterer Leichenteil-Fund: Mann entdeckt Torso einer vermissten Frau

Vergangene Woche stößt ein Spaziergänger am Elbufer in Hamburg auf ein Körperteil. Er alarmiert die Polizei, die ein weiteres Leichenteil findet. Rund 20 Kilometer östlich in einem Seitenkanal der Elbe wird nun ein Frauentorso entdeckt.

Nach dem Fund von zwei Leichenteilen am Elbufer in Hamburg ist nun auch ein Torso gefunden worden. Ein Zeuge entdeckte das auf dem Tiefstackkanal im Osten der Stadt treibende Körperteil und alarmierte die Beamten. Aufgrund von DNA-Schnelltests im Institut für Rechtsmedizin gehen die Ermittler davon aus, dass die bislang aufgefundenen drei Körperteile zum Leichnam einer vermissten 48-jährigen Frau afrikanischer Herkunft gehören.

Die Frau wurde seit dem 1. August nicht mehr gesehen. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Die Ermittlungen der Mordkommission dauern an.

Bereits in der vergangenen Woche war ein Spaziergänger am Elbstrand im Hamburger Stadtteil Rissen unmittelbar an der Grenze zu Schleswig-Holstein auf ein Körperteil gestoßen. Polizisten fanden bei der anschließenden Untersuchung des Fundorts ein weiteres Leichenteil.

