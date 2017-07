Panorama

"Richtig laute Schreie": Mann ersticht Frau und vierjähriges Kind

Messerattacke in einem kleinen Ort in Baden-Württemberg sorgt für Entsetzen: Ein Anwohner hört morgens auf der Straße die Schreie einer Frau und alarmiert die Polizei. Als diese mit den Rettungskräften eintrifft, ist es bereits zu spät.

Ein 52-Jahre alter Mann soll in Teningen bei Freiburg eine 39-jährige Frau und ein 4-jähriges Kind getötet haben. Die beiden Opfer wurden mit einem Messer erstochen, wie die Polizei mitteilte. Ermittelt werde wegen einer möglichen Beziehungstat. Der mutmaßliche Täter und die Opfer kannten sich. Einzelheiten hierzu nannte die Polizei zunächst nicht.

Die Beamten waren am Freitagmorgen alarmiert worden. Ein Anwohner aus der Nachbarschaft, der gerade auf der Straße unterwegs war, sagte laut "Badischer Zeitung" er habe Frauenschreie gehört: "Nicht so normale Schreie, wie wenn sich jemand streitet, sondern richtig laute Schreie. Ich dachte mir gleich, da ist irgendetwas Schreckliches passiert."

Die zwei Opfer wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Wenig später starben beide. Der Täter flüchtete zunächst mit einem Auto. Er konnte von der Polizei aber gefunden und festgenommen werden. Es herrsche in der Nachbarschaft Entsetzen und Fassungslosigkeit, heißt es in dem Bericht.

Quelle: n-tv.de