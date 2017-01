Panorama

Straßensperre stoppt Falschfahrer: Mann fährt 40 Kilometer in falscher Richtung

Ein 40-Jähriger fährt in Spanien mehrere Kilometer auf der Gegenfahrbahn. Auch mit Leuchtzeichen kann die Polizei ihn nicht zum Anhalten bewegen. Also greifen die Beamten zu einem rabiaten Mittel.

Ein Autofahrer ist in Spanien rund 40 Kilometer auf der Autobahn in falscher Richtung gefahren - erst eine Polizeisperre aus Fahrzeugen hat den Mann stoppen können, der dabei in einen Polizeiwagen krachte. Der 40-jährige Franko-Senegalese war am Samstag in Südspanien auf der Autobahn zwischen Almería und Granada unterwegs, wie die Polizei mitteilte.

Die Autobahn musste gesperrt werden, mit Leuchtzeichen und einer Sperre aus Fahrzeugen sollte der Mann gestoppt werden. Aber "er hat zu keiner Zeit anhalten wollten, bis er auf ein Polizeiauto geprallt ist", sagte ein Sprecher der Polizeieinheit Guardia Civil.

Die Polizei konnte zunächst keine Aussage zur Ursache der Falschfahrt machen. Der Autofahrer habe "durcheinander" gewirkt. Ob er betrunken war oder Drogen genommen hatte, sollten medizinische Tests klären.

Quelle: n-tv.de