Panorama

Mysteriöser Amnesie-Fall: Mann kann sich nicht erinnern, wer er ist

Ein Mann wird in einem abgestellten Güterwaggon in Dortmund gefunden. Er hat keine Ausweispapiere dabei und kann sich selbst nicht erklären, wie er dorthin kam. Auch wer er überhaupt ist, weiß er nicht mehr. Jetzt hofft er, dass ihn jemand erkennt.

Ein Mann mit Gedächtnisverlust versucht, seine Identität herauszufinden. Er wurde Anfang April in einem abgestellten Güterwagon im Dortmunder Hauptbahnhof gefunden. Von der Polizei heißt es, er habe keine Ausweispapiere bei sich gehabt. In seiner Tasche befanden sich demnach geschichtliche, biographische Bücher und ein Asthmaspray. Er selbst konnte sich nicht erklären, wie er dort hingekommen war und, noch schlimmer, wer er überhaupt ist.

Er wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht. Doch die Untersuchungen blieben ohne Befund. Erst unter Zuhilfenahme eines anerkannten Gedächtnisforschers wurde eine dissoziative Amnesie diagnostiziert.

Das ist eine seltene Erkrankung, bei der der betreffenden Person Erinnerungen an ihre Vergangenheit fehlen. Das Ausmaß der Amnesie kann im Verlauf schwanken. Es können sich auch Erinnerungen vermischen und dadurch verfälscht werden. Der Betroffene kann dann nicht unterscheiden, ob sie wahr sind oder nicht.

Bundesweite, polizeiliche Ermittlungen zur Identität des Mannes verliefen ergebnislos. Herr W. - so sein vorläufiger Name - hat sich deshalb nun entschlossen, sich an die Öffentlichkeit zu wenden. Er ist gebildet, freundlich und im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte. Was fehlt, ist die Erinnerung. Die Polizei bittet alle, die Hinweise zur Identität des Mannes haben, sich an die Dortmunder Kriminalwache unter der Rufnummer 0231-132-7441 zu wenden. Die Stadt Dortmund hat W. nun eine kleine Wohnung zur Verfügung gestellt und unterstützt ihn mit Sozialhilfe.

Quelle: n-tv.de