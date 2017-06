Panorama

Kleiderordnung bei Hitze: Mann kommt im Kleid ins Büro

Es ist heiß, nicht nur draußen, auch im Büro. Da fällt es schwer, sich an die Kleidervorgaben zu halten. Ein Brite findet dafür eine ziemlich kreative Lösung.

Großbritannien erlebt derzeit eine Hitzewelle. Am Mittwoch war der heißeste Tag des Jahres, in London stieg das Thermometer auf fast 34 Grad. Schon seit Beginn der Woche ist es brütend heiß. Da kann man schon mal ins Grübeln kommen, in welcher Kleidung man den Büro-Tag halbwegs überstehen kann.

Diese Frage stellte sich auch der 20-jährige Joey Barge, der in einem Call Center arbeitet. Normalerweise trägt er bei der Arbeit Anzug und Oberhemd, doch das schien ihm angesichts der Temperaturen unmöglich. Also entschied er sich schließlich für Oberhemd und Shorts und machte sich auf den Weg zur Arbeit. Auf Twitter teilte er ein Bild von seinem Outfit und stellte die Frage: "Wenn Frauen Röcke/Kleider bei der Arbeit tragen können, kann ich so kurze Shorts tragen?"

Im Büro angekommen, bekam er die Antwort. Barge wurde heimgeschickt, um sich umzuziehen. Aber er konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, bei den herrschenden Temperaturen eine lange Hose anzuziehen. Da Not bekanntlich erfinderisch macht, kam der Telefonist dann auch auf die rettende Idee. Er inspizierte kurz den Schrank seiner Mutter und suchte sich ein Sommerkleid heraus, das den Kleidungsvorschriften entsprechen müsste: kurzärmlig, nicht zu lang, schwarz mit dezentem pinkem und rotem Streifen.

Das Spiegel-Selfie davon postete er erneut bei Twitter. Allerdings war er äußerst unsicher, ob er damit ein akzeptables Büro-Outfit gefunden hatte. Barge vermutete, er würde erneut heimgeschickt werden. Aber das geschah nicht, er konnte in dem luftigen Kleid, das auch nicht weniger zeigte, als zuvor die Shorts, arbeiten.

Und es kam noch besser. Im Lauf des Tages verschickte Barges Arbeitgeber eine E-Mail, in der allen männlichen Mitarbeitern ausdrücklich erlaubt wurde, im Büro kurze Hosen zu tragen. Sie müssten allerdings ¾-Länge haben und entweder schwarz, blau oder beige sein.

Quelle: n-tv.de