Panorama

Als die U-Bahn einfährt: Mann schubst Frau an Berliner Bahnsteig

An Berliner U-Bahnhöfen kommt es immer wieder zu Gewaltdelikten. Am Montagnachmittag schubst ein Mann eine 66-jährige Dame, als gerade eine U-Bahn einfährt. In der Vergangenheit endete das oftmals nicht glimpflich - doch die Frau hat Glück.

Ein 37-Jähriger hat in einem U-Bahnhof in Berlin eine Frau geschubst und verletzt. Als die U5 am Bahnhof Kaulsdorf-Nord am Montagnachmittag einfuhr, sprang der Mann plötzlich von einer Bank auf - und schubste die 66-Jährige von hinten. Die Frau fiel auf dem Bahnsteig hin und verletzte sich am Knie, wie die Polizei mitteilte.

Passanten seien ihr zur Hilfe geeilt und hätten den mutmaßlichen Schubser bis zum Eintreffen der Polizisten festgehalten. Die 66-Jährige kam zur ambulanten Behandlung in eine Klinik.

Der Täter schwieg laut Polizei zu dem Vorfall. Er sei in einem Krankenhaus auf eine psychiatrische Station gekommen. In der Vergangenheit kam es bundesweit immer wieder zu ähnlichen Vorfällen. Anfang vergangenen Jahres war im U-Bahnhof Ernst-Reuter-Platz im Berliner Stadtteil Charlottenburg eine 20-Jährige vor eine U-Bahn gestoßen worden. Sie war sofort tot.

Quelle: n-tv.de