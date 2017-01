Panorama

Blutbad in mexikanischem Ferienort: Mann tötet auf Musikfestival fünf Menschen

Zehn Tage lang feiern Mexikaner und Touristen im Ferienort Playa del Carmen zu elektronischer Musik. Doch das Festival BPM nimmt ein tragisches Ende: Ein Unbekannter schießt in einer Bar um sich. Mindestens fünf Menschen sterben.

Bei einem internationalen Musikfestival im beliebten Badeort Playa del Carmen in Mexiko sind mehrere Menschen getötet worden. Wie das Portal "La Jornada Maya" unter Berufung auf Polizeiquellen berichtete, starben nach Schüssen im Club "Blue Parrot" in der Nacht mindestens fünf Menschen, zwölf wurden verletzt. Bei Twitter kursierende Videos zeigten weglaufende und am Boden kauernde Gäste.

In früheren Berichten war noch von mindestens acht Toten die Rede. Nach Angaben von Bürgermeisterin Cristina Torres eröffnete mindestens ein Bewaffneter am frühen Morgen im "Blue Parrot" das Feuer. Es entstand eine Panik, dabei wurden weitere Menschen verletzt, sagte sie dem Radiosender Turquesa. Unter den Todesopfern sind den Berichten zufolge mindestens drei Ausländer.

Das BPM-Festival ist ein Elektro-Festival mit internationalen DJ's, das in der Nacht zum Montag endete. Es feierte dieses Jahr sein zehntes Jubiläum. Der Touristenort Playa del Carmen liegt an der Karibikküste im Bundesstaat Quintana Roo, 70 Kilometer südlich von Cancún.

Die Organisatoren haben alle restlichen Veranstaltungen bereits abgesagt. Der DJ Jack Revill twitterte: "Jemand ist in den Club in Playa del Carmen gekommen und hat das Feuer eröffnet. Bleibt in euren verdammten Hotels, wenn ihr wegen des Festivals hergekommen seid".

Quelle: n-tv.de